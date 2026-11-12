Rafael Ilha recordou pegadinha de Sergio Mallandro que causou recaída nas drogas - Reprodução/TV Globo

Rafael Ilha recordou pegadinha de Sergio Mallandro que causou recaída nas drogasReprodução/TV Globo

Publicado 12/11/2026 08:13

fotogaleria

Em depoimento, o cantor explicou que estava sóbrio há cerca de três meses quando um homem entrou em seu camarim e fingiu que iria consumir a substância. "Estou lá no camarim, entrou um ator, produtor, sei lá e pergunta se pode usar drogas ali, eu falei que não. O cara pega e joga um pó branco em cima da mesa e simula que vai usar... Peguei o cara e dei três socos na cara dele", conta.

Ao descobrir que era uma pegadinha, Rafael voltou a agredir o rapaz. O abalo emocional do episódio provocou uma recaída no ex-Polegar. "Peguei o cara e dei três socos na cara dele. Na hora entra a produção e fala: 'para, é pegadinha'. Na hora que ele falou é pegadinha, eu dei mais três e eu machuquei bastante o cara. Eu saio desse programa, no outro dia eu recaio".

Sylvia Vieira, mãe de Rafael Ilha, também recordou a situação e admitiu que guarda ressentimento pela forma que a dependência química do filho virou motivo de piada na televisão. "Ele ficou 3 meses sóbrio. Aí veio aquele programa do Sergio Mallandro que fez a pegadinha da cocaína com o Rafa. Depois de uma semana Rafael recaiu de novo, ficou mal. Não perdoo esse homem até hoje", disse.

Presente na série, Sônia Abrão classificou a pegadinha como desconhecimento do apresentador sobre a gravidade do problema "Foi um trauma pro Serginho também, que não fez isso, vamos dizer, por maldade, foi por irresponsabilidade mesmo, por falta de noção do que é a dependência química, entendeu?"

Em dezembro de 2021, durante entrevista a Danilo Gentili no programa "The Noite", do SBT, Rafael Ilha revisitou o episódio e revelou que Sergio Mallandro já havia se retratado, mas definiu a pegadinha como uma atitude de mau gosto. Na ocasião, o cantor destacou que sua internação mais recente ocorreu ainda no ano 2000 e que, desde então, permanece sóbrio.

A produção

Com seis episódios, a série documental investiga os bastidores e as polêmicas da Clínica Maxwell, instituição psiquiátrica localizada em Atibaia, no interior de São Paulo. A obra reúne relatos de familiares e ex-pacientes famosos como Rafael Ilha, Maurício Mattar e Deborah Blando sobre tratamentos contra a dependência química, internações de longa duração e os métodos adotados pelo psiquiatra Sabino Ferreira de Farias Neto.