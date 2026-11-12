Giulia Costa é a convidada do programa ’Na Palma da Mari: ’Entre Mulheres’ - Divulgação: CNN Brasil

Giulia Costa é a convidada do programa ’Na Palma da Mari: ’Entre Mulheres’Divulgação: CNN Brasil

Publicado 12/11/2026 11:54

Giulia Costa contou detalhes sobre o diagnóstico de transtorno alimentar durante entrevista ao programa "Na Palma da Mari: Entre Mulheres", que vai ao ar nesta quinta-feira às 20h na CNN Brasil. No episódio, a influenciadora reflete sobre os impactos da pressão estética e a busca pelo corpo perfeito.

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"Foi por conta da pandemia e de uma ansiedade que não tinha nada a ver, teoricamente, com alimentação e estética que eu cheguei a um psiquiatra. Fui diagnosticada com ansiedade e depressão. Fiz o tratamento e, depois, conversando com outro psiquiatra, ele falou: 'Giulia, mas essa ansiedade vem de um distúrbio alimentar. Tem um distúrbio alimentar aí. A gente precisa tratar antes essa condição, porque acho que é isso que está gerando muitas outras coisas'", afirma.

A filha de Flávia Alessandra desabafa sobre a constante sensação de perseguição a um padrão inexistente e celebra a evolução após anos de acompanhamento médico. "Eu não quero mais perder tempo de vida esperando chegar lá, sabe? Esperando o momento certo, esperando o corpo certo, o corpo perfeito, porque isso não existe, é inalcançável. Quando a gente chega lá, descobre que a linha de chegada aumentou e precisa andar mais".

Giulia Costa descreve as motivações para as transformações físicas. "Fico muito feliz de estar encontrando um caminho de cura depois de seis anos de início de tratamento. Hoje estou muito mais equilibrada mentalmente e as pessoas comentam o meu emagrecimento, mas ele não veio como um projeto verão, e sim como um projeto psiquiátrico e psicológico, para melhorar as minhas questões psiquiátricas", explica.

Ela recorda como os comentários sobre a própria aparência, inclusive elogios despretensiosos, podem reativar inseguranças. "Aquela Giulia do transtorno, que ainda está aqui dentro, recebe isso como uma forma de: 'Eu só vou ter aprovação se emagrecer muito. Só vou conseguir trabalho, aprovação, carinho e retorno se emagrecer'. Fui a uma padaria e a atendente, muito querida, de forma inocente, falou para mim: 'Nossa, como você está bonita, você emagreceu, né?'. Sei que foi na melhor das intenções, mas aquilo me bateu de uma forma tão ruim".

A influenciadora também comenta que apenas assuntos sobre seu corpo costumam ganhar manchetes. "Acho curioso porque, na maioria das vezes que viraliza uma notícia sobre mim, é em relação ao meu corpo ou à exposição da minha família. [...] Eu falo sobre cultura, sobre bobeiras com a minha mãe no podcast, sobre mulheres, cinema, tanta coisa legal. Quando dou uma entrevista falando sobre meu trabalho, sobre meus projetos, na maioria das vezes ela não vai aparecer na home de um portal de notícias". lamenta.