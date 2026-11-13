Murilo foi eliminado em berlinda acirrada - Reprodução/ Record

Murilo foi eliminado em berlinda acirrada Reprodução/ Record

Publicado 13/11/2026 06:49

Murilo foi o oitavo eliminado de "A Fazenda 18" , da Record, com 32,63% dos votos na noite de quinta-feira (12). O influenciador não resistiu à disputa acirrada pela preferência do público contra Daniel, que recebeu 33,61% dos votos, e Tina, que permaneceu no jogo com 33,76%. Já Fran venceu a prova do fazendeiro e escapou do risco de deixar o reality show.

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Ele ainda deixou uma "herança" para cada um dos roceiros salvos. Daniel fico responsável por decidir os quatro roceiros que formarão a baia da semana. Já Tina escolheu Alfredo para chegar mais tarde na festa desta sexta-feira (13).

Adriane Galisteu revelou que a berlinda estabeleceu o recorde da temporada e exaltou o jogo dos participantes. "Roça pesadona. Um lobo e dois peões que dançam conforme a música. Todos compartilham uma característica: vocês articulam muito bem e não fogem do embate, mas depois do confronto conseguem conservar. Vocês gabaritaram nas qualidades de um bom jogador. Talvez por isso vocês se encarem como adversários mesmo quando tá tudo bem", destacou.

"Ninguém precisa tentar ser o que não é. Não tenham medo de ser vocês mesmos. Quem precisa ver, tá vendo tudo. A Roça só é um problema pra quem sai. Pra quem fica, é uma prova de força. Essa foi a votação mais acirrada, considerando os três roceiros", acrescentou a apresentadora.

Formação da roça

Dono do chapéu de fazendeiro, Mayk indicou Murilo para o primeiro banco. Na votação da casa, Daniel recebeu 6 e Ana Bruna 4. Serginho, um dos ganhadores da Prova de Fogo, ficou com a Chama Amarela e tinha o direito de anular o voto de quatro peões. Ele retirou somente dois recebidos por Erthal. Com o empate, o fazendeiro escolheu colocar o ator na berlinda, que puxou Tina da baia para o terceiro banco.

Alfredo, que ficou com a Chama Vermelha, escolheu dois peões para que o fazendeiro decidisse qual deles completaria o time de roceiros. O empresário optou por Fran e Thaíde. A ex-BBB sentou no quarto banco por ter vários desentendimentos com Mayk ao longo da temporada. Ela vetou Tina da chance de escapar da berlinda.

Disputa pelo chapéu

A prova do fazendeiro vencida por Fran envolvia um jogo de boliche baseado na sorte. No cenário com uma grande rampa e obstáculos, os peões precisavam escolher a numeração de uma alavanca para definir a posição de lançamento das bolas ao longo de sete rodadas, somando pontos conforme o número de pinos derrubados.

A ex-BBB levou a melhor ao acumular 18 pontos e superou Murilo, que fez 12 pontos, e Daniel, que ficou na terceira colocação com apenas 8.