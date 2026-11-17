Vicenthe Delgado interpreta Dodô na novela ’Lá na Minha Terra’, da TV Globo - TV Globo/ Estevam Avellar

Vicenthe Delgado interpreta Dodô na novela ’Lá na Minha Terra’, da TV GloboTV Globo/ Estevam Avellar

Publicado 17/11/2026 05:00

Com um grande currículo em musicais, Vicenthe Delgado, de 28 anos, vive uma fase especial na carreira. Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o ator estreia em sua primeira novela ao integrar o elenco de "Lá na Minha Terra", que ocupa a faixa das 18h da TV Globo. Na trama escrita e criada por Mário Teixeira, o artista interpreta Teodomiro Madeira, conhecido como Dodô, filho do meio de Rosenda (Dira Paes) , que, junto com a família, é abandonado pelo pai, Severino/Cesário (Daniel de Oliveira). Tímido, reservado e sensível, o personagem se encontra na arte de barro e argila.

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O gaúcho celebra o primeiro papel em um folhetim. "Eu tenho adorado estar nos estúdios gravando, aprendendo e contracenando com pessoas tão incríveis. Era um sonho estar em uma novela e dividir esse momento com as pessoas que estão junto comigo torna a minha experiência muito mais especial. Estou muito feliz com a bagagem que estou adquirindo nesse trabalho e nessa nova etapa", vibra Vicenthe.

O intérprete do irmão de Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jessica Marques) e Águeda (Carol Pinheiro) não pouca elogios aos colegas de elenco. "Todos que contracenei até agora são extremamente generosos. É uma aula assistir a Dira [Paes] em cena. Não tem como não tentar entregar a mesma excelência que ela entrega. É uma inspiração! Gosto de admirar essas profissionais principalmente de perto."

A novela estreou recentemente e o público ainda está descobrindo as características do personagem, assim como o próprio Vicenthe. "Eu também estou o conhecendo melhor a cada dia. Ele tem muito a acrescentar nessa história, muito mesmo. Dodô é um cara especial. Ele é justo, sincero, coerente consigo mesmo - e com os outros -, fiel, sensível, sarcástico... as características vão aparecendo cada vez mais", detalha o artista.

O ator ainda revela traços complexos da personalidade do filho de Rosenda, marcada pela ausência do pai que, com a promessa de deixar o sertão para conseguir uma vida melhor para a família, nunca mais retornou. "Na confusão, na agonia e na incerteza, acredito que o Dodô se cala. Ele era muito novo quando o Severino foi embora e essa falta deixou um buraco, sim. Ele com certeza se calou quando começou a trabalhar com argila", diz ele.

"Ainda criança começou a descobrir essa arte, a partir de uma brincadeira que depois se torna uma paixão e, mais tarde, um trabalho. Se apegou à forma como conseguia se comunicar. O artista, em sua essência, faz isso: se comunica de diversas maneiras e não somente pela fala. O medo do abandono se instaurou, então tem uma autossuficiência precoce onde ele aprende a não pedir, não demonstrar e a não depender emocionalmente de ninguém", complementa.

Vicenthe comenta como foi a preparação para o personagem, que envolveu muitas leituras, incluindo as obras "O Rio Que Me Corta Por Dentro" (Raul Damasceno), "A Palavra Que Resta' (Stênio Gardel) e "O Cozer Das Pedras, O Roer Dos Ossos" (Patrick Torres). "Tivemos encontros muito especiais com o nosso preparador de elenco. Muitas conversas e leituras do texto. Uma troca genuína e prática do que queríamos fazer. O jogo nunca está ganho e o personagem vai se desenvolvendo como fazemos na vida real. Para além dos encontros, tive muitas leituras. Li muitos livros para compor o meu personagem. Sou um leitor muito assíduo", afirma.

Ao integrar seu primeiro folhetim, o ator analisa os aprendizados e desafios. "Um dos maiores até agora é o do desapego [risos]. No teatro, a gente repete várias vezes a mesma cena, o mesmo espetáculo durante uma temporada inteira. Já na televisão repetimos poucas vezes e, quando a direção fala que 'foi cena', precisamos desligar e partir para a próxima, pois se continuarmos pensando na cena que passou, vamos sempre achar que poderíamos ter feito de outra forma e etc. [risos]. Geralmente esperamos muito para começar a gravar, então precisamos de muita concentração e paciência."

Estreia nas telonas

Além da novela, o artista integra o elenco do filme "Cinco Julias", dirigido por Matheus Souza. No longa-metragem, com estreia prevista para dezembro de 2026, ele interpreta o personagem Tiago. A primeira experiência nas telonas deixou um 'gostinho de quero mais'. "Foi tudo muito rápido, mas bastante enriquecedor. Admiro muito o trabalho do Matheus Souza. [...] A minha participação no filme me deu vontade de atuar cada vez mais no cinema", revela.

Musicais

Vicenthe iniciou as aulas de jazz com apenas 3 anos e ingressou no teatro aos 7. Na cidade natal, o ator integrou um grupo de hip-hop e, posteriormente, passou a explorar diferentes modalidades de dança. Aos 17 anos, se mudou para o Rio de Janeiro, com o objetivo de se dedicar ao teatro para unir à dança o desejo de atuar.

O artista integrou mais de 10 musicais, como "Mamma Mia!", "Hair", "A Família Addams", "Elis – A Musical", "Bob Esponja", "Beetlejuice", "Rio Uphill", "Barnum", "Peter Pan" e "Rock in Rio – 40 anos". Um dos destaques foi a interpretação de Zacarias em "Adorável Trapalhão", espetáculo que revisita a formação do icônico grupo Os Trapalhões.

"O musical na minha vida entrou como a forma que eu estava procurando de unificar três coisas que eu amo fazer: atuar, dançar e cantar. Assim como todos os trabalhos, o musical exige muita disciplina e dedicação. É sempre bom salientar que o nosso trabalho não termina quando a cortina se fecha. Temos cuidados diariamente com nosso corpo, nossa voz, nossa saúde e com estudos e dedicação frequentes das três vertentes que compõem o teatro musical e, vale lembrar que precisamos ser valorizados por isso. Nosso trabalho é diário e não é nem um pouco fácil", ressalta Vicenthe.

Parafernalha

Vicenthe também participou de esquetes de humor do antigo canal "Parafernalha", do Youtube. Ao ser questionado sobre os desafios do gênero, o ator comenta a relação com a comédia, ao recordar a premiação que recebeu ao interpretar um dos Trapalhões, ressaltando a importância do reconhecimento.

"Amo a comédia e com certeza é a mais difícil de todas. Eu sempre tendi mais para o lado cômico. Sempre estudei muito, tanto improviso quanto Palhaçaria. Embora bata a angústia de criar uma piada e não saber se vai funcionar, é muito gostoso quando funciona e a sensação que dá é de que eu fiz o gol do Brasil que nos fez tetra. Sou apaixonado por fazer as pessoas rirem. Quando eu interpretei o Zacarias no musical 'Adorável Trapalhão' ganhei junto com os meus colegas o 'Prêmio do Humor' em 2025 e, ali, me senti 'oficialmente engraçado'. Mesmo que não seja régua para a vida, mas deu uma validação que a gente precisa às vezes."

Mais projetos

O ator tem ainda mais objetivos para a carreira. "Tenho vontade de fazer minha própria peça, o sonho de atuar em um monólogo e produzir uma peça com amigos. Quero poder fazer mais novelas e passear pelos streamings e cinemas. Quero continuar crescendo como artista e trabalhar bastante", afirma o artista.