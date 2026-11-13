Dira Paes se desculpou após fala sobre representação do Nordeste na novela 'Lá na Minha Terra', da TV Globo - Reprodução de vídeo / Instagram

Dira Paes se desculpou após fala sobre representação do Nordeste na novela 'Lá na Minha Terra', da TV GloboReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 13/11/2026 20:03 | Atualizado 13/11/2026 20:04



Dira Paes, de 57 anos, se desculpou após a repercussão da sua fala sobre a representação do sertão e Nordeste na nova novela das 18h da TV Globo, " Lá na Minha Terra ". Através das redes sociais, no início da noite desta sexta-feira (13), a intérprete da personagem Rosenda afirmou que não teve a intenção de ofender o público e destacou os aprendizados.

"Desde que começou a novela eu tenho experimentado sentimentos muito contraditórios. Porque, de um lado, [sinto] a alegria de estar fazendo uma protagonista forte com uma equipe incrível. E, do outro lado, a tristeza de ter dito uma coisa que fez mal para várias pessoas. E a angústia de não saber como reagir e a preocupação com a família, com quem está preocupado comigo, com quem está me mandando mensagem", iniciou a protagonista do folhetim.

Em seguida, se desculpou com o público, ressaltando os anos de trajetória baseados em "valores". "E com esses sentimentos todos contraditórios que eu estou gravando esse vídeo para falar do fundo do meu coração, que eu sinto muitíssimo por ter provocado esses sentimentos em todos vocês. Quem me conhece, quem me acompanha nessas quatro décadas, sabe da minha vida profissional, sabe quem eu sou, o que eu penso, quais são os meus valores e o que eu defendo."



Dira destacou que não quis desrespeitar os nordestinos. "Nunca foi minha intenção magoar, ofender ninguém, muito menos esse povo sertanejo que eu admiro tanto. Quem está no meu convívio diário, vendo o quanto está doendo essa repercussão toda, não pelo tamanho, mas pelo que ela significa para alguém como eu. Uma mulher forte do Norte, que trabalha há tanto tempo a favor dessas causas de respeito, dignidade, que representa quem não costumava ser representado", continuou.

A atriz afirmou o momento delicado que está vivendo ao pontuar o aprendizado. "Tudo isso dói muito mais em mim porque eu sou essa pessoa. Então, representar o Nordeste, o Norte, o Sertão, sempre foi e sempre será uma honra para mim. Aprender com o meu povo, ouvir e avançar, sabe valorizar a escuta também é muito precioso para mim. Então, por isso que fica o aprendizado, as lições e a necessidade de continuar aprendendo. Mas também fica a força, que eu não posso negar, dessa trajetória. Do meu amor pela minha carreira. A construção da minha história, que é coerente e que nunca se furtou, porque eu nunca me isentei de me colocar, tanto nas horas boas, quanto nas horas ruins."



"E é assim que eu vou continuar, buscando fazer o bem, amando o meu ofício e com a humildade de saber quando é hora de fazer reflexões como essa que eu estou fazendo agora. Então, eu vou sair dessa com a certeza que muita gente aprendeu com isso e com certeza eu vou sair mais forte. Mas eu quero aqui agradecer a todo mundo que me escreveu, que me ligou, que me apoiou na decisão de vir aqui falar com vocês e me expor. Vocês são muito importantes para mim. Vocês todos que estão aí me vendo, me ouvindo, muito obrigada. Um abraço muito carinhoso para cada um de vocês. Fiquem com Deus", finalizou a artista.

Entenda

A situação iniciou após uma entrevista da atriz ao jornal Estadão, antes da estreia da novela. Dira apoiou a maneira como o folhetim representa os sertanejos. "Esse sertão existe. Esse sertão não só existe, como resiste e persiste. Não vamos virar as costas para esse sertão", afirmou a atriz, na ocasião.

A declaração da artista repercutiu nas redes sociais, assim como a enxurrada de críticas à novela. Os telespectadores apontaram que a trama retrata o sertão de uma maneira "estereotipada", "atrasada" e "xenofóbica", devido as roupas, caracterização - com penteados antigos e maquiagem bronzeada -, linguajar, hábitos e até as casas dos personagens.

"Saindo do Nordeste com um filtro amarelado, sujo e cinzento, parecendo que estão em 1950. Aí corta para São Paulo tudo lindo e colorido. É gritante a xenofobia", detonou um usuário do X, antigo Twitter. "Queria que eles mostrassem o Nordeste de hoje e não o Nordeste de 1900", disparou outra pessoa. "E as histórias são sempre de gente que passou necessidade no Nordeste, foi para o Sudeste e ficou bem sucedido", disse mais alguém.