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Veja as fotos do elenco da novela 'Avenida Brasil 2'
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Veja as fotos do elenco da novela 'Avenida Brasil 2'

Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício e Cauã Reymond estiveram presentes; folhetim tem estreia prevista para janeiro de 2027

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Mylena Moura
\'Avenida Brasil 2\': Débora Falabella, Adriana Esteves e Cauã Reymond se reencontraram
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Elenco de \'Avenida Brasil 2\', que tem previsão de estreia para janeiro de 2027
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O elenco da novela "Avenida Brasil 2", continuação do folhetim de sucesso exibido em 2012, se reuniu novamente, nesta sexta-feira (13). O encontro aconteceu em meio às preparações, gravações e ações de pré-estreia do novo folhetim.
Leia mais: Confirmadas em 'Avenida Brasil 2', Débora Falabella e Adriana Esteves aparecem juntas
Adriana Esteves, Débora Falabella e Cauã Reymond - intérpretes de Carminha, Nina e Jorginho - sentaram juntinhos. Murilo Benício, que dá vida a Tufão, também esteve presente, assim como o autor das duas obras,  João Emanuel Carneiro.
Thalita Carauta, Karine Teles e mais atores que integram a novela pela primeira vez também marcaram presença e receberam aplausos dos colegas. Drico Alves, Jéssica Ellen, Ravel Andrade, Roberto Bomfim, Thiago Rodrigues, Thomás Aquino, Cris Vianna, Nívea Maria, Joaquim Lopes, Evelyn Castro, Letícia Lima, Felipe Frazão, Digão Ribeiro e Stella Maria Rodrigues são alguns nomes que estreiam na produção. 

'Avenida Brasil 2'

O folhetim tem previsão de estreia para janeiro de 2027, ocupando a faixa das 21h após o término de "Quem Ama Cuida". "Avenida Brasil 2" irá se passar 14 anos após os acontecimentos da novela original. Nela, os moradores do bairro Divino teriam encontrado um momento de paz, depois dos ocorridos. O ponto de início na narrativa se dá quando Carminha faz seu retorno, após estar afastada do convívio com a família e de cumprir uma pena na prisão por seus crimes. Ela volta como uma mulher que teria sido transformada durante o período de isolamento, e que busca reconstruir os laços perdidos.
A reaproximação acontece de forma gradual, apoiada especialmente por Muricy (Eliane Giardini), que acredita que chegou a hora de deixar o passado para trás, diante da postura atual da ex-nora, que tem ganhado reconhecimento público por sua atuação comunitária. A matriarca da mansão se compadece da carência da neta Agatha (Karol Lannes) em função da ausência da mãe.
Se para parte da família de Tufão a presença de Carminha representa uma oportunidade de reconciliação, para Nina, ela é o prenúncio de um novo conflito. Recém-chegada do Catar com Jorginho, onde o filho de Tufão se estabeleceu como técnico de futebol, Nina enfrenta um período delicado após perdas pessoais e uma crise conjugal que deixou marcas profundas. Determinados a reconstruir a vida familiar, os dois retornam ao Divino em busca de um recomeço. Entretanto, continua uma dúvida diante dos personagens: será que a mudança de Carminha é verdadeira? Heloísa Périssé (Monalisa), Marcos Caruso (Leleco) e Leticia Isnard (Ivana) também retornam à trama.

Primeiro encontro do elenco

O primeiro encontrou ocorreu no mês passado, durante o Upfront, em São Paulo. Na ocasião, Adriana, Débora, Murilo e Cauã subiram no palco. Eliane Giardini, Caruso, Leticia e Karol também prestigiaram o evento, voltado ao mercado publicitário organizado pela emissora.
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