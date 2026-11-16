Simaria se emocionou ao recordar luta contra a depressão - Reprodução/TV Globo

Simaria se emocionou ao recordar luta contra a depressão Reprodução/TV Globo

Publicado 16/11/2026 07:23

Simaria , de 44 anos, participou do "Domingão com Huck", da TV Globo, exibido no domingo (15), para o lançamento do single "Tô Bem", após quatro anos afastada dos palcos. No programa, a cantora se emocionou ao relembrar a luta contra a depressão durante o período em que encerrou a dupla com a irmã, Simone Mendes.

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"De todas as fases que vivi, essa foi a mais difícil porque entrei em uma depressão extremamente profunda. Precisei parar pelos meus filhos. Eu seria uma mãe muito sem consciência se eu largasse meus pequenininhos na hora que eles mais precisavam de mim, por causa de fama, de dinheiro, de sucesso. Decidi que eu ia cuidar da minha saúde mental e dos meus pequenos, que hoje estão lindos, inteligentes, maravilhosos", disse ela.

A artista mencionou um episódio delicado que enfrentou no auge da doença. "Foi um vale muito difícil, foi um deserto. Tinha dia que eu deitava no chão e chorava. Uma voz dizia pra mim: 'Tá doendo muito. Aguenta! Você vai sair dessa!'. E a tempestade passou. Eu tô bem, tô bem!"

Simaria se emocionou ao contar como foi difícil o período que passou longe dos palcos Mas ela voltou BEM e já com um sucesso pra gente #Domingão #TVGlobo https://t.co/sxTO5UzLML — TV Globo (@tvglobo) November 15, 2026

Simaria também foi surpreendida com um depoimento gravado por Simone Mendes. Ela destacou a coragem da cantora para superar o momento difícil após o fim do casamento com Vicente Escrig, em 2021. "A maior força sua, minha irmã, diante de uma separação que você passou, é bem difícil, foi ver você tirar forças de onde você não tinha pra esses meninos", recordou.

"Me lembro perfeitamente o dia em que eu te vi em cima de uma cama, olhei nos seus olhos e disse: 'Pode confiar em mim. Eu só descanso no dia que eu te colocar de pé de novo'. E a luta foi incansável. E hoje ver você aí nesse palco, levando a música, levando alegria, é um dos maiores presentes que a vida me deu", completou a dona dos sucessos "Erro Gostoso" e "Dois Tristes".

Jurada artística do "Dança dos Famosos", Simaria divertiu a plateia ao dar uma cantada em Breno Ferreira. "Olha o tamanho dele! Esse coleguinha aí... achei bonito esse menino! Eu tô na pista, tu tá também?", perguntou. "Se tem uma coisa que eu não tô é disponível!", respondeu o intérprete de Cléber em "Quem Ama Cuida".

Em seguida, a artista brincou sobre o tempo solteira. "Quem sabe numa outra vida? O negócio tá trancado aqui há cinco anos! Precisa destrancar, tá igual a catedral!", afirmou. Vale lembrar que o ator vive um relacionamento com Clara Moneke desde 2024.