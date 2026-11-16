Brincadeira entre Diogo Nogueira e Patrícia Abravanel repercutiu na web - Reprodução/Instagram

Brincadeira entre Diogo Nogueira e Patrícia Abravanel repercutiu na webReprodução/Instagram

Publicado 16/11/2026 11:56

Uma troca de elogios bem-humorada entre Patrícia Abravanel e Diogo Nogueira movimentou as redes sociais na noite deste domingo (15). O momento ocorreu durante o quadro "Jogo das 3 Pistas", exibido no "Programa Silvio Santos", do SBT, e os internautas rapidamente apontaram um suposto flerte entre os artistas no palco da atração.

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A brincadeira começou quando a apresentadora leu a primeira dica de uma charada: "É um petisco". O sambista respondeu: "É um petisco? Nossa! É você?". Ela rebateu: "Eu não sou um petisco, queridão. Eu sou a refeição inteira. Eu sou um banquete, meu amor".

Um vídeo com o trecho do programa foi compartilhado nas redes sociais de Patrícia Abravanel e os seguidores reagiram à interação entre os dois. "Deus me perdoe, mas eu shippo", escreveu um perfil. "Eu acho que ele flertou com ela o programa todinho. Achei fofo, poderiam dar certo", disse outro. "Eu senti um clima hein", comentou um terceiro.

Diogo Nogueira está solteiro desde o término do relacionamento com Paolla Oliveira em dezembro de 2025. Já Patrícia Abravanel teve seu nome envolvido em especulações recentes após comandar o programa sem aliança, o que levantou rumores sobre uma possível crise no casamento com Fábio Faria. O empresário e a apresentadora estão juntos desde 2013. Os dois são pais de Pedro, de 12 anos, Jane, de 8, e Senor, de 7.

Eleições



Diogo Nogueira relatou que foi hostilizado por uma eleitora de Flávio Bolsonaro enquanto votava em um colégio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, no primeiro turno das eleições em setembro. Utilizando adesivos de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva e Benedita da Silva, o artista acionou os fiscais para conter a situação.

"Bom, estou a caminhar aqui no bairro onde cresci, Recreio dos Bandeirantes. Vim votar aqui no colégio onde as minhas irmãs estudaram. E dever de missão cumprida. É uma felicidade muito grande, apesar de ser hostilizado dentro do colégio por uma senhora bolsonarista. Como sempre agressivos. Tive de chamar um ajudante para poder fazer com que ela se comportasse dentro do colégio, até porque é crime fazer o que ela fez", declarou.

O sambista defendeu as políticas públicas criadas no governo do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) reeleito para um novo mandato de quatro anos. "Mas eu sou o SUS, o Prouni, a Farmácia [Popular]. Eu sou tudo aquilo que o nosso presidente fez de bom para o nosso país".