Renata Del Bianco em Prova de Fogo - Reprodução/YouTube

Renata Del Bianco em Prova de FogoReprodução/YouTube

Publicado 16/11/2026 12:45 | Atualizado 16/11/2026 13:44

Renata Del Bianco, de 41 anos, foi a ganhadora da 9ª Prova de Fogo realizada neste domingo (15), em “A Fazenda 18” , da Record. A atriz superou Daniel Erthal, Ariela Carasso e Eduarda Braum em disputa chamada de “caça às borboletas”.

Na atividade comandada por Adriana Galisteu, os peões tinham que capturar o maior número de borboletas em dois minutos. A dinâmica foi disputada em duplas, e avançava o participante que alcançasse o maior número de pontos. Cada borboleta, as chamadas “borbolinhas”, apresentavam pontuações diferentes de acordo com suas cores.

A primeira dupla a realizar a prova era formada por Eduarda e Renata. A artista conseguiu 920 pontos, seguindo para a próxima fase, na frente da modelo que conquistou apenas 320. Em seguida, Daniel e Ariela participaram de atividade, somando, respectivamente, 530 e 400 pontos. Del Bianco e Erthal seguiram para a etapa final. A atriz venceu a prova com 950 pontos, enquanto Daniel conseguiu somente 200.

Diferentemente de outras dinâmicas do reality show, o participante derrotado não foi colocado diretamente na Baia, mas como segundo colocado na Prova de Fogo. Com essa mudança, Daniel Erthal ficou responsável por indicar os nomes de quatro peões que iriam sofrer com a consequência.

A missão foi deixada como herança por Murilo Dias, eliminado na última semana, e permitiu que o ator escolhesse os participantes que perderiam os privilégios e mordomias da sede. Ele optou por Darlin Ferrattry, Maíra Charken, Eduarda Braum e Lucas Bissoli para a baia, o que movimentou as estratégias do jogo.

Com a vitória na Prova de Fogo, Renata conquistou o Lampião do Poderes, que guarda as chamas amarela e vermelha. Uma delas permite que a atriz escolha dois colegas da próxima Roça para enfrentarem uma votação que vetará um deles da Prova do Fazendeiro.

Murilo Dias é eliminado de ‘A Fazenda 18’

Murilo Dias foi eliminado de “A Fazenda 18”, na última quinta-feira (12). Na disputa, o influenciador recebeu 32,63% dos votos na oitava roça da edição. Em confronto acirrado, o membro do grupo alcateia enfrentou Tina Calamba, que conquistou 33,76% dos votos, e Daniel Erthal, que alcançou 33,61%..

No reality show, o participante que recebe a menor quantidade de votos do público para permanecer no jogo é eliminado da busca pelo prêmio de R$ 2,5 milhões.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa