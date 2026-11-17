Viúva de Nahim abriu o jogo sobre a dependência química do cantor - Reprodução/YouTube

Viúva de Nahim abriu o jogo sobre a dependência química do cantorReprodução/YouTube

Publicado 17/11/2026 07:18

Andreia de Andrade falou sobre a dependência química de Nahim (1952-2024) em entrevista ao "Sensacional", da RedeTV!, exibida na noite de segunda-feira (16). No papo com Daniela Albuquerque, a empresária recordou os comportamentos que presenciou e os momentos que antecederam a morte do parceiro, aos 71 anos, em junho de 2024.

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A viúva revelou que desconhecia o uso de cocaína pelo cantor quando passaram a morar juntos. Segundo ela, o consumo, inicialmente restrito aos fins de semana, evoluiu para uma dependência. "Era tanto que eu dizia que ele tinha 'sangue na cocaína' em vez de cocaína no sangue", relatou.

Andreia associou o agravamento do quadro a um período de depressão vivido por Nahim, após descobrir que tinha dois netos, herdeiros de sua filha mais velha, com quem não mantinha contato. "Ele dormia chorando, acordava chorando".

Durante a conversa, a empresária também abordou as últimas horas antes da morte do artista. Na noite anterior, o casal jantou junto e Andreia pediu que Nahim procurasse ajuda. "Ele falou assim: 'Prometo para você que vou mudar e ainda vou te fazer a pessoa mais feliz'", recordou.

Após retornar para outra casa, a empresária não conseguiu dormir e fez uma oração, pedindo proteção ao companheiro. Poucas horas depois, recebeu a notícia da morte do cantor. "Em cinco minutos eu me arrumei, em cinco minutos cheguei à casa. Quando chego, vejo a escada e a poça de sangue no chão".

Na investigação, a Polícia Civil concluiu que a morte de Nahim foi acidental, associada ao uso de drogas e à queda que o artista sofreu na escada de sua residência, em São Paulo.



Trajetória



Nascido em 1952, na cidade de Miguelópolis (SP), Nahim começou a tocar aos 10 anos, quando formou seu primeiro grupo musical, chamado New Edition. Ele foi descoberto pelo produtor Mister Sam em 1980, que resolveu lançá-lo com o codinome de "Baby Face", gravando dois compactos em inglês. Em 1981, ele gravou o primeiro disco em português, com o sucesso "Cala Essa Boca". Outros hits como "Dá Coração" e "Taka Taka" também foram sucessos, tornando-o um grande ícone nos anos 80. Ao todo, foram 14 discos e 86 músicas.

Na TV, foi considerado o maior vencedor do programa "Qual É a Música?", apresentado por Silvio Santos. Nahim também passou pela TV Globo, onde foi jurado do "Cassino do Chacrinha". Nos anos 2000, apresentou e participou de programas na Record TV e na RedeTV!, sendo um dos poucos que atuou em quase todas as principais emissoras do país.