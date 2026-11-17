Detto Costa foi demitido da Record TV - Reprodução / Instagram

Detto Costa foi demitido da Record TVReprodução / Instagram

Publicado 17/11/2026 21:49

Um dos grandes nomes da televisão brasileira que atuava nos bastidores, Detto Costa, de 82 anos, foi demitido da Record TV, nesta terça-feira (17). O diretor artístico - que estava na emissora há 22 anos - já trabalhou com com Silvio Santos (1930-2024), Gugu Liberato (1959-2019) e Fausto Silva.

A informação foi divulgada pelo colunista Flavio Ricco, do Portal Leo Dias. De acordo com o jornalista, o desligamento causou preocupação devido supostas dificuldades financeiras de Detto, que estaria morando de aluguel. Ainda segundo a coluna, a emissora de Edir Macedo iniciou uma rodada de cortes que pode atingir cerca de 70 profissionais até o fim do ano, devido um "alvoroço no mercado".

Na Record, ele criou quadros nos programas "Domingo Espetacular" e "Hoje em Dia", além de atrações que já saíram do ar, incluindo "O Melhor do Brasil" (2005-2014), "Tudo é Possível" (2005-2012), e "Programa do Gugu" (2009-2013)

Já na TV Globo, Detto dirigiu o "Domingão do Faustão" (1989-2021), comandado por Fausto Silva, e "Gente Inocente" (2000-2002). Detto iniciou a carreira na TV Tupi e também também trabalhou na emissora da família Abravanel. Neste ano, ele lançou o livro "Minhas Histórias com os Famosos em mais de 60 anos de TV".

Até o fechamento desta reportagem, ele ainda se apresenta através da biografia do Instagram como "diretor de criação da Record TV". O DIA entrou em contato com a assessoria da Record por meio do WhatsApp, às 18h08, a respeito de informações sobre a demissão. No entanto, até o fechamento desta reportagem, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

Desligamentos

Em julho de 2023, a Record realizou um grande corte de funcionários em sua sede, em São Paulo. Patrícia Costa, ex-apresentadora do "Domingo Espetacular", e os repórteres Roberto Thomé e Sylvestre Serrano estão entre os demitidos. Em nota divulgada para a imprensa, a emissora disse que "os desligamentos foram necessários, mas com respeito ao ser humano acima de tudo, às leis e às regras trabalhistas".

Patrícia, que estava na Record e São Paulo desde 2010, falou sobre a demissão no Instagram, na ocasião. "Tenho recebido tantas mensagens carinhosas e não estou conseguindo responder a todos. Então vim aqui dizer que sim, depois de 16 anos, hoje foi meu último dia na Record. Foram três anos na Record Minas, onde fiz reportagens, apresentei quase todos os jornais e programas. Fiquei fora do vídeo um tempo, também só como editora, e tive a incrível experiência de fechar um jornal. Em São Paulo, fui garota do tempo, repórter, apresentei quase todos os jornais, um deles o de maior audiência da casa: o Domingo Espetacular", iniciou a jornalista, no Instagram.