Alfredo, Darlin, Lucas e Ana Bruna formam a nona berlinda do reality show Reprodução/RecordPlus
‘A Fazenda 18’: Alfredo, Darlin, Lucas e Ana Bruna estão na roça
Formação contou com troca entre peões do segundo banco da berlinda e nova votação para veto na prova do fazendeiro
‘A Fazenda 18’: Alfredo, Darlin, Lucas e Ana Bruna estão na roça
Formação contou com troca entre peões do segundo banco da berlinda e nova votação para veto na prova do fazendeiro
Record demite diretor artístico após 22 anos
Detto Costa, de 82 anos, foi desligado da emissora, nesta terça-feira (17); escritor já trabalhou com Silvio Santos (1930-2024) e mais
Viúva relembra dependência química de Nahim: 'Ele dormia chorando'
No programa 'Sensacional', Andreia de Andrade contou o momento em que o vício se agravou e a última conversa com o artista
No ar em 'Lá na Minha Terra', Vicenthe Delgado celebra primeira novela
Intérprete do personagem Dodô no folhetim das 18h da TV Globo, o ator vive uma fase especial ao estrear nas telinhas e telonas
Renata Del Bianco vence Prova de Fogo em 'A Fazenda 18'
Atriz ganhou competição contra Daniel Erthal, Ariela Carasso e Eduarda Braum
'Flerte' de Patrícia Abravanel e Diogo Nogueira vira assunto na web
Interação entre apresentadora e cantor durante o 'Programa Silvo Santos' gerou comentários sobre um possível clima de paquera
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.