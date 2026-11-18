Alfredo, Darlin, Lucas e Ana Bruna formam a nona berlinda do reality show - Reprodução/RecordPlus

Alfredo, Darlin, Lucas e Ana Bruna formam a nona berlinda do reality show Reprodução/RecordPlus

Publicado 18/11/2026 07:08 | Atualizado 18/11/2026 08:24

A nona roça de "A Fazenda 18" , da Record, foi formada na noite de terça-feira (17). Alfredo Amaral, Darlin Ferrattry, Lucas Bissoli e Ana Bruna formam a berlinda. Com exceção de Alfredo, vetado da prova do fazendeiro graças ao lampião dos poderes conquistado por Renata na Prova de Fogo, um dos participantes ainda poderá escapar da disputa pela permanência no reality show.

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Dona do chapéu de fazendeira, Fran Almeida indicou o empresário. "Com gosto, pra mostrar pra ele que sou mulher e ele não vai me diminuir. Não vai calar minha boca. Vai o Alfredo pro primeiro banco", justificou. "Ela falou pra mim que iria me indicar. Ficou tentando chantagear a sede, porque esse é o jogo dela. Mas uma Fazendeira que nem o manual do Fazendeiro lê, vou esperar o quê. Foi no ego", argumentou o peão.

Na votação da casa, Thaíde foi a escolha de 9 participantes. Ele puxou Lucas da baia para o terceiro banco. No Resta Um, Ana Bruna sobrou e ocupou a última vaga da berlinda. O rapper, que ganhou o poder da Chama Amarela de Renata, pode trocar um peão da roça e colocou Darlin em seu lugar.

Ganhadora da Prova de Fogo, a ex-atriz de "Chiquititas" ficou com a Chama Vermelha e escolheu dois participantes para que uma nova votação decidisse o vetado da prova do fazendeiro. Ela optou por Alfredo e Dalin, e o empresário não participará da disputa após ser apontado por 9 peões.

Os roceiros

Alfredo Amaral: O empresário e programador de 37 anos vive em Goiânia (GO) desde os 2 anos. Divorciado há cerca de três anos, criou várias conexões no meio artístico e se relacionou com mulheres famosas como: Jaqueline Grohalski, Dayanne Bezerra e Gabi Martins.

Darlin Ferrattry: Carinhosamente conhecida como 'Sapecona', ela é mãe das cantoras Lexa e Wenny Isa. No Carnaval de 2027, ela vai desfilar como rainha de bateria da União da Ilha do Governador.

Lucas Bissoli: O médico e criador de conteúdo de 36 anos ficou conhecido nacionalmente ao participar do "BBB 22". Hoje, une comunicação e prática médica, produzindo conteúdo sobre saúde, emagrecimento, qualidade de vida e medicina do estilo de vida.

Ana Bruna: Cursou arquitetura e administração na Universidade Federal de Santa Catarina, mas não exerceu nenhuma das profissões. A empresária e influenciadora de 30 anos mora em Florianópolis (SC) e fez um perfil nas redes sociais para poder viver o mundo da Ana, do jeito que sua imaginação criou.