Emilio Dantas recorda perrengue com gêmeos, Roque e Raul, trancados em carro - Reprodução de vídeo / X

Emilio Dantas recorda perrengue com gêmeos, Roque e Raul, trancados em carroReprodução de vídeo / X

Publicado 18/11/2026 17:26

Emilio Dantas recordou o susto que passou com os filhos gêmeos, Roque e Raul, de 4 anos, durante o "Que História É Essa, Porchat?", do GNT, desta terça-feira (17). Os herdeiros - frutos do casamento com a atriz Fabíula Nascimento - que caíram durante um passeio de bicicleta se trancaram dentro do carro.

Leia mais: Fabiula Nascimento encanta ao mostrar a festa de aniversário dos filhos gêmeos

A situação aconteceu em um parque, quando os meninos tinham pouco mais de 1 ano. "Fui sair com eles porque desde pequenininhos gosto de gastar a energia da garotada para poder dormir. Porque se existe uma regra para gêmeos, é: tem que dormir no mesmo horário. Senão você não vive, acabou a sua vida. Você não tem mais tempo para você", disse o ator.



"E era um dia que tinha chovido muito na véspera. E eu não sabia muito bem o que fazer com eles, Fabíula estava em casa se recuperando. Estava naquela fase também de que se eu não atendesse o telefone, ficava preocupada", complementou ele.



Ao chegarem no parque, que estava com muitas poças d'água devido a chuva do dia anterior, Emilio resolveu andar de bicicleta dupla - com pedal para dois adultos - com os filhos. "Comecei a sentir os problemas de estar pedalando sozinho. Por isso que tinham dois ali. Comecei a pedalar, uma canseira. Mas beleza, o problema eram as poças que tinham no caminho."



Para desviar do gramado e das poças, o artista tentou passar com a bicicleta por um 'morrinho'. "Fui passar com a bike no cantinho, me livrei da poça, mas a bicicleta foi indo e falei: 'F*de*, caí. Tenho que pegar dois agora'. E eles rindo", disse o cantor, que contou que conseguiu segurar um filho, mas o outro acabou rolando", relatou.

No meio do sufoco, o ator recebeu uma ligação por vídeo da mulher. "Nesse meio tempo, me dei conta de que meu telefone estava tocando. [...] E nessa época, ela ligava muito de chamada de vídeo". Emilio, então, atendeu a ligação deitado no cão e fingiu que estava brincando com os filhos.

Fabio Porchat, então, questionou: "Você conseguiu 'fakear' [esconder] isso e ela [Fabíula] não percebeu?". "Até hoje, não", respondeu o ator, arrancando risadas e aplausos da plateia e dos demais convidados.

Ao retomar a história, Emilio contou que apesar da queda, os filhos se divertiram e estavam muito felizes. Na hora de ir embora, eles foram para o carro. "Peguei o Roque e coloquei ele dentro do carro. Não na cadeirinha ainda, no chão do outro lado. E o Raul estava colocando na cadeirinha."

Um dos gêmeos pegou a chave e se trancou no veículo junto com o irmão. "Eu estava com a chave do carro na boca e ele [Raul] pegou. Falei: 'Ah, fica com a chave, tá'. Prendi ele aqui e fechei a porta [para prender o Roque na cadeirinha do outro lado]. Ele [Raul] se trancou dentro do carro. Estava começando a ficar muito quente. E aí, eu fervi. Falei: 'Pelo amor de Deus, filho, aperta o botãozinho do meio'. Ele não sabia o que era botão, meio, em cima, embaixo", afirmou Emilio.

"Eles estavam rindo muito lá dentro. Ele começou a apertar, mas era sempre o botão de trancar. E eu chorando. [...] 5 minutos que as crianças estavam lá dentro, tinha que fazer alguma coisa. [...] E aí, encostei na porta já cansado e escutei um barulho. Puxei na hora a porta. Ele abriu", finalizou o artista, em tom descontraído.