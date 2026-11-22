Jessica Marques - Priscila Nicheli / Divulgação

Jessica Marques Priscila Nicheli / Divulgação

Publicado 22/11/2026 05:00

Jessica Marques, de 27 anos, promete fortes emoções para Brícia em " Lá na Minha Terra ", novela das 18h da Globo. Na trama, a professora, que foi abandonada ainda bebê e acolhida por Rosenda (Dira Paes), guarda um segredo capaz de transformar sua vida e afetar outras pessoas. A atriz adianta que o mistério terá consequências importantes para a história.

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"Esse segredo atravessa questões como abandono, afeto e a própria dificuldade que Brícia tem de acreditar no amor romântico. É algo que possui várias camadas e não envolve apenas a personagem, influenciando também a trajetória de outras pessoas na trama. É muito importante para a novela e, principalmente, para a construção da Brícia. Quando vier à tona, será uma verdadeira virada de chave, capaz de transformar sua perspectiva de vida e muitas das coisas em que acredita", revela.



De personalidade forte, Brícia não costuma levar desaforo para casa. Apesar das desilusões amorosas, demonstra carinho e preocupação com os quatro irmãos, principalmente Maria Lina (Arianne Botelho), que vive uma paixão por Raimundo (Danilo Mesquita). "Eu sempre digo que a Brícia é uma personagem boa, mas não é boba. Ela não é do tipo que escuta tudo calada. Diferentemente da Maria Lina, que é mais jovem e imediatista, Brícia é cautelosa e sabe se posicionar. Não precisa provocar um grande alvoroço para deixar claro o que pensa. Acho isso muito bonito nela", afirma.



Um dos maiores conflitos da personagem envolve Severino (Daniel de Oliveira), que a encontrou abandonada quando era recém-nascida e a acolheu na família. No entanto, anos depois, ele deixou Rosenda e os cinco filhos em Lavra Seca, cidade fictícia do Nordeste, para construir outra vida em São Paulo, onde passou a usar o nome Cesário. "Existe gratidão pelo fato de Severino ter acolhido e salvado sua vida, mas também a consciência de que ele a abandonou depois. É uma contradição muito grande, porque ela viveu uma história de abandono e, de certa forma, essa experiência se repete", explica Jessica.



Após mais de 15 anos sem notícias do marido, Rosenda decide viajar para São Paulo em busca de respostas. Com a ausência da matriarca, Brícia assume as responsabilidades da casa e o cuidado com os irmãos, mas acaba por deixar os próprios sonhos em segundo plano. "Ela recebeu ausência, mas escolhe oferecer presença. Assume as responsabilidades da mãe e se dedica à proteção dos irmãos, muitas vezes esquecendo de olhar para si mesma. Acho que existe uma certa anulação nesse processo. É bonito ver esse cuidado, mas também é importante que ela consiga descobrir seus próprios desejos e viver suas próprias histórias", reflete.



Jessica também celebra a parceria com Dira Paes e destaca a oportunidade de aprender com a experiência da atriz, que, mesmo após tantos anos de carreira, mantém o entusiasmo pelo trabalho. "Trabalhar com a Dira é sempre uma surpresa. Ela tem uma trajetória enorme e um olhar muito amplo sobre a profissão. Parece uma diretora-geral, sabe de tudo e de todos!", diverte-se. "É muito bonito observar como continua apaixonada pelo ofício, com a mesma vontade de acertar e até aquele frio na barriga de quem está fazendo seu primeiro trabalho, mesmo depois de tantas novelas."

Da instabilidade financeira ao sucesso na TV

Antes de conquistar espaço na televisão, Jessica trabalhou como operadora de telemarketing, professora e em outras atividades para se sustentar. A virada profissional veio com "Justiça 2", produção que lhe deu confiança para viver exclusivamente da atuação.



"Acho que foi depois de 'Justiça 2' que percebi que minha vida estava mudando. Aquele trabalho me fez acreditar que era possível viver exclusivamente da arte. Consegui guardar um dinheiro e decidi deixar os trabalhos paralelos para me dedicar integralmente à minha profissão. E tem dado certo! Sou completamente apaixonada pelo que faço", comemora.



Apesar das conquistas, ela admite que o receio de perder a estabilidade financeira ainda existe. "É uma profissão muito instável, quase inimiga da estabilidade", reconhece.



Além da novela, Jessica está no elenco de "Os 12 Signos de Valentina", da Netflix. Na série, interpreta Marina, uma jovem romântica que contrasta com a personalidade cautelosa de Brícia. "Marina é completamente emocionada, canceriana, sensível e acredita muito nas pessoas. Inclusive, acaba quebrando a cara justamente por acreditar demais", conta.



Fora das telas, a artista também não descarta viver uma grande paixão, embora a rotina profissional ocupe boa parte de seu tempo. "Tenho vivido encontros bonitos com pessoas interessantes e estou aberta às possibilidades. Ainda não sei se estou no momento ideal para um relacionamento sério, porque uma relação exige dedicação, tempo e disponibilidade, e minha rotina profissional tem ocupado bastante espaço. Mas não me fecho para o amor", revela.

