Ana Bruna venceu a prova do fazendeiro - Reprodução/ Record

Ana Bruna venceu a prova do fazendeiro Reprodução/ Record

Publicado 19/11/2026 07:03

Ana Bruna venceu a Prova do Fazendeiro realizada na noite de quarta-feira (18) em "A Fazenda 18" , da Record, e escapou da nona roça da temporada. A influenciadora levou a melhor em disputa contra Darlin e Lucas. Vetado, Alfredo não encarou a dinâmica e está automaticamente na berlinda.

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A disputa, batizada de "Corrida do Ouro", exigiu agilidade, coordenação motora e equilíbrio dos três competidores. Os peões precisaram escavar um tanque de areia apenas com as mãos para localizar pepitas de ouro enterradas. Em seguida, transportaram as peças no carrinho por um circuito com obstáculos até a estação individual.

Na etapa final, cada participante conduziu as pepitas por uma plataforma móvel, com o uso dos pés, para depositá-las em um reservatório. Ana Bruna largou na frente e manteve a liderança durante toda a atividade. Quando o cronometro zerou, a influenciadora somou nove pepitas, enquanto Lucas conquistou sete e Darlin acumulou somente duas.

Formação da roça

Dona do chapéu de fazendeira, Fran Almeida indicou Alfredo para a berlinda. "Com gosto, pra mostrar pra ele que sou mulher e ele não vai me diminuir. Não vai calar minha boca. Vai o Alfredo pro primeiro banco", justificou. "Ela falou pra mim que iria me indicar. Ficou tentando chantagear a sede, porque esse é o jogo dela. Mas uma Fazendeira que nem o manual do Fazendeiro lê, vou esperar o quê. Foi no ego", argumentou o peão.

Na votação da casa, Thaíde foi a escolha de 9 participantes. Ele puxou Lucas da baia para o terceiro banco. No Resta Um, Ana Bruna sobrou e ocupou a última vaga da berlinda. O rapper, que ganhou o poder da Chama Amarela de Renata, pode trocar um peão da roça e colocou Darlin em seu lugar.

Ganhadora da Prova de Fogo, a ex-atriz de "Chiquititas" ficou com a Chama Vermelha e escolheu dois participantes para que uma nova votação decidisse o vetado da prova do fazendeiro. Ela optou por Alfredo e Dalin, e o empresário não participará da disputa após ser apontado por 9 peões.

Os roceiros

Alfredo Amaral: O empresário e programador de 37 anos vive em Goiânia (GO) desde os 2 anos. Divorciado há cerca de três anos, criou várias conexões no meio artístico e se relacionou com mulheres famosas como: Jaqueline Grohalski, Dayanne Bezerra e Gabi Martins.

Darlin Ferrattry: Carinhosamente conhecida como 'Sapecona', ela é mãe das cantoras Lexa e Wenny Isa. No Carnaval de 2027, ela vai desfilar como rainha de bateria da União da Ilha do Governador.

Lucas Bissoli: O médico e criador de conteúdo de 36 anos ficou conhecido nacionalmente ao participar do "BBB 22". Hoje, une comunicação e prática médica, produzindo conteúdo sobre saúde, emagrecimento, qualidade de vida e medicina do estilo de vida.