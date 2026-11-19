Série ’Pablo - Globo/ Angélica Goudinho

Série ’Pablo Globo/ Angélica Goudinho

Publicado 19/11/2026 12:13

A segunda temporada de "Pablo & Luisão" , série de Globoplay, estreia no dia 3 de dezembro, com todos os dez episódios disponibilizados simultaneamente no streaming. A sequência traz para o público um olhar mais íntimo sobre a família composta por Luisão (Aílton Graça), Conceição (Dira Paes), os filhos Paulo (Yves Miguel) e Neto (João Pedro Martins), e o inseparável amigo Pablo (Otavio Muller).

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Criador da produção, Paulo Vieira destaca que a história da dupla é movida pela sinceridade. "Tem humor, mas não esconde o que dói também. É como se na primeira temporada o público tivesse conhecido a família e, na segunda, vamos ainda mais fundo, trazendo a intimidade. Afinal, quando se tem intimidade, outros problemas começam a aparecer, as coisas são mais sinceras. O público terá acesso a uma outra camada dessa família, mais emocionante, mais bonita, mais humana", afirma.

Além do núcleo principal, novos personagens chegam para compor o enredo da série. Tio Brasilino (Pedro Américo), irmão de Luisão, acompanha a dupla de amigos na viagem para a Amazônia, enquanto Tia Raquel (Vilma Melo) entra em cena no episódio da noite de Natal. A temporada também reúne participações especiais de nomes consagrados, como Walderez de Barros, Debora Bloch, Taís Araujo, Neusa Borges, Fafá de Belém, Milhem Cortaz, Fabio Porchat e Evelyn Castro.

A nova temporada apresenta histórias baseadas em fatos um tanto absurdos, mas reais, que passam por viagens que saem completamente do controle, negócios improváveis, promessas de enriquecimento rápido e superstições populares. Entre a febre dos produtos milagrosos para emagrecimento, um evento de cultura pop e os preparativos de um casamento adiado por anos, o enredo constrói um mosaico de experiências marcadas pela tentativa constante de projetar um futuro melhor.

O projeto preserva a essência e o ritmo apresentados na primeira temporada. "Houve uma preocupação nossa em manter a continuidade da narrativa. A ideia é que a segunda temporada dê a sensação de começar exatamente de onde a primeira parou. A diferença entre elas, eu diria, vem do aprofundamento das relações, porque essa temporada passa a tratar de temas mais complexos e sensíveis", explica o diretor artístico Luis Felipe Sá.

Cada capítulo abre com a imagem de um acontecimento emblemático, seguida pela narração de Paulo Vieira contextualizando o ponto de partida da trama. Ao final da dramatização, os verdadeiros Pablo, Luisão e Conceição surgem em depoimentos documentais para compartilhar suas próprias lembranças dos fatos retratados. Na segunda temporada, Tio Brasilino e Seu Justino passam a integrar o trio nos relatos finais.