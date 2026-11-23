Paolla Oliveira na pele de Vivi Guedes, sucesso em personagem que marcou sua carreira - Divulgação/TV Globo

Paolla Oliveira na pele de Vivi Guedes, sucesso em personagem que marcou sua carreira Divulgação/TV Globo

Publicado 23/11/2026 05:00

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"Até hoje me chamam de 'seguimores!', lembram do Instagram e imitam o jeito dela. Às vezes, acho que as pessoas se lembram mais do jeito da Vivi do que eu mesma", brincou.Na novela de Walcyr Carrasco, a história gira em torno de Maria da Paz (Juliana Paes), uma mulher que precisa fugir de sua cidade natal após uma tragédia provocada pela rivalidade entre duas famílias. Em São Paulo, ela reconstrói a vida com a venda de bolos e se torna uma empresária de sucesso. É nesse mesmo conflito familiar que começa a história de Vivi Guedes, sobrinha da protagonista.Ainda criança, Virgínia foi separada da irmã Fabiana (Nathalia Dill) durante a disputa entre as famílias. Enquanto Fabiana cresceu em um convento, Virgínia foi adotada por um casal rico e, anos depois, se tornou uma influenciadora digital de sucesso, conhecida como Vivi Guedes, sem conhecer suas verdadeiras origens.Para dar vida à influenciadora, Paolla precisou mergulhar no universo das redes sociais e até aprender novas habilidades. "Quando penso em 'A Dona do Pedaço', lembro de uma experiência de muita diversão e descoberta. Interpretar Vivi Guedes foi delicioso, e todos os dias foram muito marcantes. Quando lia os textos, imaginava uma personagem muito mais jovem, com um jeito próprio de falar e uma energia muito particular", recorda. "Fiz até aulas de dança de salto alto, porque achava que aquilo tinha a ver com a energia dela."O sucesso de Vivi Guedes não ficou restrito à televisão. A personagem ganhou um perfil próprio no Instagram, com fotos, campanhas publicitárias e conteúdos produzidos pela atriz durante as gravações. A novidade transformou a rotina de Paolla, que precisou conciliar as cenas da novela com a presença digital da influenciadora. "Outra lembrança marcante foi que, além de gravar as cenas, precisava alimentar o Instagram da Vivi, que virou uma febre. Produzíamos fotos e fazíamos publicidades nos intervalos das gravações", conta.A experiência também mudou a percepção da artista sobre o trabalho dos influenciadores digitais. "Foi muito interessante mergulhar no universo dos influenciadores e compreender melhor as habilidades que esse trabalho exige. Como em qualquer profissão, existem desafios e competências que nem sempre são percebidos por quem está de fora", destaca.