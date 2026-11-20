Lucas Bissoli foi eliminado de ’A Fazenda 18’ - Reprodução/Record

Lucas Bissoli foi eliminado de ’A Fazenda 18’Reprodução/Record

Publicado 20/11/2026 08:46 | Atualizado 20/11/2026 12:43

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O ex-integrante do "BBB 22" ainda deixou uma "herança" para cada um dos roceiros salvos. Alfredo poderia ganhar R$ 10 mil ou ficar imune na próxima berlinda. O empresário se livrou do risco de voltar para o banquinho da roça. Enquanto isso, Darlin escolherá um peão que terá vaga garantida na Prova de Fogo no domingo (22).

No discurso de eliminação, Adriana Galisteu destacou as reviravoltas do jogo. "Essa roça prova que fazer muitos planos não dá certo e esse jogo surpreende o mais preparado. Mais da metade do programa já foi. Não dá pra pensar só nas alianças. Vocês tem que jogar com quem tá no sofá. Às vezes, tem um abismo entre o que vocês acham e o que vocês mostram pro Brasil inteiro".

Formação da roça

Dona do chapéu de fazendeira, Fran Almeida indicou Alfredo. "Com gosto, pra mostrar pra ele que sou mulher e ele não vai me diminuir. Não vai calar minha boca. Vai o Alfredo pro primeiro banco", justificou. Na votação da casa, Thaíde foi a escolha de 9 participantes. Ele puxou Lucas da baia para o terceiro banco. No Resta Um, Ana Bruna sobrou e ocupou a última vaga da berlinda. O rapper, que ganhou o poder da Chama Amarela de Renata, pode trocar um peão da roça e colocou Darlin em seu lugar.

Ganhadora da Prova de Fogo, a ex-atriz de "Chiquititas" ficou com a Chama Vermelha e escolheu dois participantes para que uma nova votação decidisse o vetado da prova do fazendeiro. Ela optou por Alfredo e Dalin, e o empresário não participará da disputa após ser apontado por 9 peões.

Os roceiros salvos



Alfredo Amaral: O empresário e programador de 37 anos vive em Goiânia (GO) desde os 2 anos. Divorciado há cerca de três anos, criou várias conexões no meio artístico e se relacionou com mulheres famosas como: Jaqueline Grohalski, Dayanne Bezerra e Gabi Martins.

Darlin Ferrattry: Carinhosamente conhecida como 'Sapecona', ela é mãe das cantoras Lexa e Wenny Isa. No Carnaval de 2027, ela vai desfilar como rainha de bateria da União da Ilha do Governador.