Lucas Bissoli foi eliminado de ’A Fazenda 18’Reprodução/Record
'A Fazenda 18': Lucas Bissoli é eliminado com 28,43% dos votos
Influenciador disputou a permanência no reality show em roça contra Alfredo Amaral e Darlin Ferrattry
Os roceiros salvos
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Segunda temporada de 'Pablo & Luisão' ganha data de estreia
Os dez episódios da produção estrelada por Aílton Graça, Dira Paes e Otavio Muller chegam ao Globoplay em dezembro
Bela Gil deixa o elenco do programa 'Saia Justa'
Apresentadora recebeu o carinho das colegas após explicar a decisão: 'Feliz por sentir que meu dever foi cumprido'
'A Fazenda 18': Ana Bruna vence a prova do fazendeiro
Alfredo, Darlin e Lucas disputam a preferência do público na 9ª roça da temporada do reality show
Emilio Dantas recorda perrengue com gêmeos trancados em carro
Ator participou do 'Que História É Essa, Porchat?', do GNT; artista é pai de Roque e Raul, de 4 anos, do casamento com Fabíula Nascimento
‘A Fazenda 18’: Alfredo, Darlin, Lucas e Ana Bruna estão na roça
Formação contou com troca entre peões do segundo banco da berlinda e nova votação para veto na prova do fazendeiro
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