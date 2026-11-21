Adriana Esteves caracterizada como a ’redimida’ Carminha - TV Globo/ Manoella Mello

Adriana Esteves caracterizada como a ’redimida’ Carminha TV Globo/ Manoella Mello

Publicado 21/11/2026 13:22

A TV Globo divulgou neste sábado (21) a primeira foto de Adriana Esteves caracterizada como Carminha para a novela "Avenida Brasil 2" , que estreia em janeiro de 2027. Na sequência da trama de sucesso exibida em 2012, a vilã retorna ao fictício bairro do Divino 14 anos após os acontecimentos que abalaram o subúrbio carioca.

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A personagem ressurge como uma mulher redimida – ou, pelo menos, é isso que faz questão de mostrar ao mundo. Depois de sair da prisão, onde cumpriu pena pela morte de Max (Marcello Novaes), ela reconstruiu sua imagem ao transformar a casa da Mãe Lucinda (Vera Holtz) em uma ONG que acolhe a população em situação de vulnerabilidade que ficou sem rumo após a desativação do antigo lixão.

Admirada pela comunidade e reconhecida pela mídia pelo trabalho social, Carmen Lúcia Araújo se tornou um exemplo público de superação. A postura atual e a nova reputação, construídas longe do Divino e de todos que lembram o seu passado, despertam a compaixão de Muricy (Eliane Giardini) e abrem caminho para a reaproximação com a família de Tufão (Murilo Benício).

Ao assistir pela televisão à homenagem que Carminha recebe pelo trabalho no antigo lixão, Muricy passa a defendê-la diante da família, que não se mostra convencida da mudança. A matriarca da mansão também se compadece da carência da neta Ágatha (Karol Lannes), causada pela ausência da mãe, e procura Carminha para convidá-la para o almoço de comemoração do aniversário da jovem.

"A Carminha volta como presidente da ONG Mãe Lucinda e começa a se reaproximar da família do Tufão. Ela sabe que o Jorginho (Cauã Reymond) não está lá, mas procura pela filha Ágatha, que, nesse momento de início da vida adulta, está passando por experiências em que seria importante ter a mãe por perto. E é assim que se dá esse novo contato dela com aquele núcleo familiar", adianta Adriana Esteves.

A reaproximação com a família do ex-jogador desperta a desconfiança de todos e acaba reabrindo feridas que nunca cicatrizaram completamente. Mesmo morando com Jorginho a um oceano de distância, Nina (Débora Falabella) vê sua vida novamente abalada pela chegada de Carminha. Ela não esquece o que passou nas mãos de Carminha durante a infância e que precisou dedicar anos de sua vida a buscar vingança contra a ex-madrasta.

Novos personagens

Intérprete de Monalisa, Heloísa Périssé foi confirmada na sequência do folhetim. A emissora também revelou as escalações de Nívea Maria, Joaquim Lopes, Evelyn Castro, Letícia Lima, Igor Fernandez, Felipe Frazão, Digão Ribeiro, Valentina Bulc, Stella Maria Rodrigues, Aliny Ulbricht, Alanys Santos, Juliana Brisson, Isabela Catão, Victória Roque, Rafael Saraiva, Yonn Levy, Isabelle Marques, Ana Costa, Marcinho Gonzaga, João Pimenta, Marcelo Valle, Lorena Lima, Antonio Rockenbach, Matheus Sousa, Israel Eyer e Miguel Moraes.