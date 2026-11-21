Gaby Amarantos anunciou que interpretará Alcione em cinebiografia que têm início das filmagens previsto para 2028 - Reprodução / Instagram

Gaby Amarantos anunciou que interpretará Alcione em cinebiografia que têm início das filmagens previsto para 2028Reprodução / Instagram

Publicado 21/11/2026 18:13 | Atualizado 21/11/2026 19:36

Primeiros passos de Alcione

Gaby e Alcione

A novidade foi divulgada no Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra e na véspera do aniversário de Alcione, que completa 79 anos neste sábado (21). Ainda sem título revelado, a produção vai se concentrar no início da trajetória da artista, antes de ela se tornar conhecida nacionalmente como “Marrom” e “Dama do Samba”.O roteiro ainda está em fase inicial e pode passar por mudanças ao longo do desenvolvimento. Até o momento, a previsão é de que as filmagens comecem em 2028, sem mês ou data definidos.Dona de sucessos como “Sufoco”, “Não Deixe o Samba Morrer” e “A Loba”, Alcione nasceu em 1947, em São Luís, no Maranhão. Ela é a quarta de nove filhos de Filipa Teles Rodrigues e João Carlos Dias Nazareth. A relação com a música começou ainda na infância quando o pai ensinou Alcione a ler partituras e tocar instrumentos quando ela tinha 9 anos. Aos 12, a futura cantora já fazia apresentações profissionais.Antes de seguir definitivamente pela música, Alcione concluiu o magistério aos 18 anos e chegou a trabalhar como professora de português em São Luís. Ela permaneceu na capital maranhense até os 20 anos, quando se mudou para o Rio de Janeiro, em 1967.A cantora ainda relutou antes de se entregar ao samba. A consolidação dessa fase veio por volta dos 27 anos, com o lançamento de “A Voz do Samba”, em 1975, disco que marcou o início de uma trajetória que agora será revisitada no cinema.Mais conhecida pela carreira musical, Gaby Amarantos também acumula trabalhos como atriz. Ela estreou na atuação em 2013, na novela “Contos do Edgar”, da Fox, e, no mesmo ano, participou do cinema interpretando a si mesma em “Crô: O Filme”.Na música, Gaby venceu em 2023 a categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa" do Grammy Latino com “TecnoShow”. Em 2026, também conquistou o troféu Projeto Audiovisual no Prêmio da Música Brasileira.A relação artística entre protagonista e homenageada, no entanto, começou antes da cinebiografia. Em 2021, Gaby lançou o álbum “Purakê”, projeto onde explorou parcerias musicais com nomes como Dona Onete e a própria Alcione na faixa “Última Lágrima”.