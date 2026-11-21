Atriz Luisa Arraes apareceu nas redes com a cabeça completamente raspada a fim de viver Cássia Eller em filme com estreia prevista para 2027Reprodução / Instagram
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“Gente, raspei a cabeça e descobri que sou muito gata”, brincou Luísa. Para além da mudança estética, ela contou que passou a perceber de outra forma a relação com o próprio cabelo. “Descobri uma liberdade que eu não sabia que não tinha”, afirmou.
A atriz descreveu situações simples que mudaram desde que raspou os fios, como tomar banho ou entrar na água sem precisar pensar no cabelo. “É tipo saindo de uma prisão, sabe? Mergulhar na água, vento na cabeça... Gente, é muito diferente”, disse. Luísa ainda recomendou a experiência, especialmente para outras mulheres.
A transformação faz parte de uma preparação que também inclui aulas de violão e canto, e o contato diário com entrevistas e outros registros de Cássia.
Nas redes sociais, a atriz também compartilhou momentos de folga com pessoas envolvidas na produção. Em um dos vídeos republicados por Luísa, o grupo aparece reunido enquanto a protagonista canta “Malandragem”, sucesso que marcou a projeção nacional de Cássia nos anos 1990 e que integra o período retratado no longa.
Luísa e Cássia
Luísa foi escolhida para interpretar a cantora após um processo de seleção que durou cerca de cinco meses e reuniu mais de cem testes com atores de diferentes partes do Brasil. Maria Eugênia será vivida por Olivia Torres, enquanto Stella Rabello e Rui Ricardo Diaz interpretam os pais de Cássia. João Côrtes assume o papel de Nando Reis, Pâmela Germano interpreta Lan Lan (percussionista) e Daniel Rangel vive Tavinho Fialho (baixista), membros da banda da cantora desde 1997 e 1990 respectivamente.
A ligação de Luísa com a história também atravessa sua vida pessoal. Desde 2024, a atriz namora Chico Chico, filho de Cássia Eller e do baixista Tavinho Fialho, que permaneceu na banda até 1993, quando faleceu em um acidente de carro.
Dirigido por Diego Freitas, o filme tem roteiro de Bia Crespo e Fernando Bonassi e roteiro final de Marcelo Saback. A produção é da Migdal Filmes, em coprodução com H2O Produções e Diadorim Ideias. As gravações começaram no Rio de Janeiro em outubro deste ano (2026), e o lançamento nos cinemas está previsto para 2027, ainda sem dia ou mês divulgados.
“Cássia – O Filme” vai se concentrar no período de maior projeção artística da cantora, entre a década de 1990 e 2001. A narrativa acompanha desde a consolidação nacional com “Malandragem” até a apresentação no Rock in Rio de 2001, além de abordar os excessos associados à fama e à rotina de shows.
O longa também pretende mostrar uma Cássia distante da imagem explosiva vista nos palcos. Na vida privada, a artista era descrita como tímida e intensa, contraste que fará parte da construção da personagem. A relação de 14 anos com Maria Eugênia, a maternidade de Chico Chico e o preconceito enfrentado pela família também estarão entre os eixos da história.
Cássia lançou o primeiro álbum em 1990 e alcançou maior projeção nacional quatro anos depois com “Malandragem”. A carreira seguiu com trabalhos como “Veneno AntiMonotonia”, “Com Você... Meu Mundo Ficaria Completo” e “Acústico MTV”, lançado em 2001. Ela morreu em 29 de dezembro daquele ano, aos 39 anos.
É justamente esse intervalo que a cinebiografia pretende reconstruir. O período engloba a transformação de Cássia em um dos nomes de destaque da música brasileira e, paralelamente, aspectos de sua vida fora dos palcos, incluindo a família formada com Maria Eugênia e Chico Chico.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa