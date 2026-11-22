Chitãozinho e Xororó anunciaram aposentadoria dos palcosReprodução/Instagram
Chitãozinho e Xororó vão se aposentar dos palcos após 56 anos
Dupla sertaneja vai revelar detalhes sobre a nova fase em entrevista que será exibida no 'Fantástico', da TV Globo
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No palco do 'Domingão com Huck', casal recebeu ajuda de Xuxa Meneghel para contar a novidade ao público
Chitãozinho e Xororó vão se aposentar dos palcos após 56 anos
Dupla sertaneja vai revelar detalhes sobre a nova fase em entrevista que será exibida no 'Fantástico', da TV Globo
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