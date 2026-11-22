João Lucas e Sasha Meneghel serão pais de um menino - Reprodução/TV Globo

João Lucas e Sasha Meneghel serão pais de um menino Reprodução/TV Globo

Publicado 22/11/2026 20:56

Sasha Meneghel e João Lucas estiveram no "Domingão com Huck", da TV Globo, na noite deste domingo (22) e revelaram ao público o sexo do primeiro filho que esperam. O anúncio ao vivo teve a participação especial de Xuxa por chamada de vídeo. A rainha dos baixinhos contou que a estilista e o músico serão pais de um menino.

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Antes disso, a estilista comentou sobre as transformações do corpo aos cinco meses de gravidez. "A gente escondeu um pouquinho. São muitas mudanças, né? Eu acho que a mulher começa a sentir a gravidez muito antes do homem, do bebê chegar, que de fato vai mudar nossa vida. Minha vida já começou a mudar", afirmou.

Questionada por Luciano Huck, a apresentadora colocou um fim no mistério e anunciou que terá um neto. "Menino... Temos um menino vindo por aí!", informou. "Ela nunca conseguiu guardar alguma coisa por tanto tempo. Eu fiquei muito orgulhosa dela", brincou Sasha.

A estilista também falou sobre o equilíbrio da vida profissional e a chegada da maternidade. "Eu tô trabalhando bastante e tô tendo todo o apoio do mundo do meu time, da Mondepars, do João. Tá sendo incrível. Eu tô muito feliz. Sempre foi um sonho ser mãe, eu sempre falei que sonhei em ser mãe jovem. E tô feliz de estar vivendo isso", disse ela.

João Lucas destacou o parceria do casal durante a espera do herdeiro. "É muito louco, eu não tenho um bebê aqui no meu colo ainda, mas a vida muda, o centro da vida muda, né? E a gente sai do centro. É uma coisa de maluco. Então o horário, os enjoos, as necessidades, tudo isso hoje conduz a nossa vida".

Durante a conversa, Xuxa Meneghel relembrou o momento em que anunciou que estava grávida no palco do extinto "Domingão com Faustão". "É um negócio muito louco. Eu estava vendo aqui as imagens e passa um filme na minha cabeça, sabe? Eu prometi pro Fausto que ia falar assim que soubesse que estava grávida. Então eu soube no sábado e no domingo eu estava lá", revelou.



A apresentadora não escondeu a expectativa para ganhar o primeiro neto desde que Sasha veio ao mundo. "A minha vontade de ser avó, eu acho que foi... Não vou dizer que foi antes de ser mãe, mas assim que eu vi a minha mãe segurando a Sasha no colo, na chegada da Casa Rosa, eu falei: 'Quero ser avó'".