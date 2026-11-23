Alfredo conquistou o lampião dos poderes - Antonio Chahestian/RECORD

Alfredo conquistou o lampião dos poderes Antonio Chahestian/RECORD

Publicado 23/11/2026 07:30

Alfredo Amaral venceu a Prova de Fogo que aconteceu na noite de domingo (22) em "A Fazenda 18" , da Record, e faturou o lampião com as chamas vermelha e amarela. O empresário levou a melhor na disputa contra Mayk Leão.

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Adriane Galisteu revelou a decisão do público referente a votação do poder da Chama Vermelha. A opção mais votada foi a B: Hoje, é você quem começa o Resta Um. E se você não estiver na Roça, já está salvo. Já na sede, Eduarda Braum foi sorteada, mas como participou da dinâmica na última semana ela passou a bolinha para o affair. Já o influenciador garantiu vaga na disputa por conta da Herança do Eliminado recebida por Darlin Ferrattry após a eliminação de Lucas Bissoli.

Para vencer o desafio, os competidores precisaram demonstrar equilíbrio, rapidez e raciocínio lógico em um percurso montado como um tabuleiro de piso deslizante. O objetivo era organizar as tábuas móveis para abrir caminho até duas caixas de areia, onde estavam enterradas as chaves que destravavam um baú.

Em seguida, os peões precisavam retornar ao início do circuito, abrir o compartimento, montar as peças de uma lamparina e parar o cronômetro. Alfredo finalizou em 3 minutos e 52 segundos, enquanto Mayk levou 4 minutos e 40 segundos para concluir a tarefa.



Galisteu anuncia aos peões que Alfredo venceu a Prova de Fogo! #ProvaDeFogo https://t.co/1HCZVLzjnb — A Fazenda (@afazendarecord) November 23, 2026 De volta à sede, Mayk deu início ao tradicional "puxa" para definir os moradores da baia. Após perder a Prova de Fogo e cair automaticamente na área externa, o influenciador escolheu Renata Del Bianco para dividir o espaço. Em seguida, a atriz chamou Serginho, que fechou o quarteto ao selecionar Ariela.

Os moradores da baia

Ariela Carasso: Mãe, empresária, executiva de eventos e criadora de conteúdo, a paulistana destaque com sua participação na 4ª temporada de "Casamento às Cegas Brasil". Filha de pai britânico e mãe brasileira, teve o inglês como primeiro idioma e viveu em Londres por quase 10 anos.

Mayk Leão: Natural de Campo Largo, no Paraná, o influenciador de 31 anos já trabalhou de panfleteiro e em vendas até fazer o curso técnico de enfermagem, área que trabalhou por 10 anos em assistência direta a pacientes em pronto-socorro e UTI. Há cerca de dois anos produziu alguns vídeos que viralizaram.

Renata Del Bianco: Com mais de 25 anos de trajetória no entretenimento, a atriz e veterinária ficou conhecida nacionalmente ao interpretar a personagem Vivi, na novela "Chiquititas". Estava no elenco de "A Praça é Nossa".

Sérgio Hondjakoff: Conhecido pelo personagem Cabeção, em "Malhação", o ator de 41 anos já se arriscou na carreira musical, em 2013, na dupla Cabeção e Dino Boyer, e atuou como repórter do "Vídeo Show", em 2014. Em março de 2020, foi participante do reality show Made in Japão. Atualmente, ele mora em Itaipuaçu, no Rio de Janeiro.