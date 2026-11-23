Alfredo conquistou o lampião dos poderes Antonio Chahestian/RECORD
Galisteu anuncia aos peões que Alfredo venceu a Prova de Fogo! #ProvaDeFogo https://t.co/1HCZVLzjnb— A Fazenda (@afazendarecord) November 23, 2026
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Alfredo conquistou o lampião dos poderes Antonio Chahestian/RECORD
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'A Fazenda 18': Alfredo vence a Prova de Fogo
Empresário conquistou o lampião dos poderes após enfrentar Mayk Leão em disputa de agilidade e equilíbrio
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