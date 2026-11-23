Léo Foguete deixou a competição com a professora Thaís Souza - Reprodução/ TV Globo

Léo Foguete deixou a competição com a professora Thaís SouzaReprodução/ TV Globo

Publicado 23/11/2026 08:57

Léo Foguete e Thaís Sousa deram adeus ao "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo, na noite deste domingo (22). Após a rodada no ritmo da salsa, a dupla somou 68,7 pontos e acabou eliminada por uma diferença de somente 0,1 em relação aos quintos colocados, MC Livinho e Beatriz Feitosa.

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Os competidores foram avaliados pelo júri técnico, formado por Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha, além dos jurados artísticos: Milton Cunha e a convidada especial Claudia Raia. Mesmo com um deslize na coreografia que custou alguns décimos, MC Livinho conseguiu fechar a noite com 68,8 pontos e assegurou a última vaga para a próxima etapa.

Nas redes sociais, Leó Foguete comentou o fim da passagem pelo programa. "Que experiência incrível foi viver tudo isso O que eu tenho a dizer é obrigado! Foram meses de muito aprendizado, dedicação e superação. Me entreguei de corpo e alma a cada desafio, sem imaginar o quanto essa experiência transformaria a minha vida!", escreveu.

O cantor agradeceu à equipe do Domingão, ao apresentador Luciano Huck e à sua professora de dança, Thaís Sousa. "Obrigado, meus amores, por cada mensagem, cada voto e por todo o carinho durante essa jornada. E um agradecimento mais que especial à minha parceira! Obrigado pela paciência, dedicação, por acreditar em mim e por me fazer enxergar uma versão de mim que eu ainda não conhecia. Nada disso teria sido possível sem você! Você é a maior!"

"Foi puxado, foi desafiador, mas foi lindo demais! Saio com o coração cheio de gratidão e a certeza de que a dança ganhou um espaço na minha vida que vai ficar pra sempre. Obrigado por tudo, meus amores!!", concluiu.

Relembre a disputa

A temporada 2026 do "Dança dos Famosos" começou em agosto com 16 celebridades divididas em quatro grupos. Na primeira fase, deixaram a disputa Kenya Sade e Otaviano Costa. Já nas etapas seguintes e na repescagem ao som de brega calypso, foram eliminados Gracyanne Barbosa, Junno Andrade, Rita Guedes e Ticiane Pinheiro, seguidos por Bianca Andrade, Lucas Guedez, Bruna Griphao e Pedro Scooby.

Com a saída de Léo Foguete na rodada de salsa, apenas cinco duplas seguem na briga pelo título: Breno Ferreira, Diego Martins, Giovana Cordeiro, MC Livinho e Mell Muzzillo. A partir de agora, as notas são acumulativas a cada domingo, eliminando o último colocado até a grande final ao vivo em 13 de dezembro.



