Publicidade
Duda Santos e Sophie Charlotte brilham no Emmy Internacional; Fotos!
Brasil disputa nove categorias na 54ª edição da premiação, com produções de ficção, jornalismo, documentário e programação infantil
O talento brasileiro não ficou restrito às produções indicadas ao Emmy Internacional 2026. Nesta segunda-feira (23), artistas e profissionais da televisão também chamaram atenção no tapete vermelho da premiação, realizada em Nova York, nos Estados Unidos. Entre os destaques estiveram as atrizes Duda Santos e Sophie Charlotte, que apostaram em produções diferentes para a ocasião.
Protagonista da novela "Garota do Momento", concorrente na categoria Melhor Telenovela, Duda escolheu um visual em preto e branco, com referências vintage e luvas transparentes. Já Sophie Charlotte, escalada para apresentar uma das categorias da cerimônia, apostou em um vestido preto vazado, com decote frontal.
Outros brasileiros também passaram pelo evento. A jornalista Sônia Bridi, indicada com a produção "Jornada da Vida: Rio Mekong", surgiu com um vestido vermelho com detalhes de transparência e penas. Poliana Abritta, apresentadora do "Fantástico", escolheu um vestido rosa. Também estiveram presentes Pedro Novaes, Daniel Rangel, Alessandra Poggi, Natalia Grimberg, Caio Cavechini e Eliane Scardovelli, entre outros profissionais envolvidos nas produções brasileiras.
Outros brasileiros também passaram pelo evento. A jornalista Sônia Bridi, indicada com a produção "Jornada da Vida: Rio Mekong", surgiu com um vestido vermelho com detalhes de transparência e penas. Poliana Abritta, apresentadora do "Fantástico", escolheu um vestido rosa. Também estiveram presentes Pedro Novaes, Daniel Rangel, Alessandra Poggi, Natalia Grimberg, Caio Cavechini e Eliane Scardovelli, entre outros profissionais envolvidos nas produções brasileiras.
Brasil concorre em nove categorias
A 54ª edição do Emmy Internacional reúne 64 indicados de 22 países, distribuídos em 16 categorias. A premiação reconhece produções televisivas realizadas fora dos Estados Unidos e tem o Brasil representado por nove trabalhos.
A Globo concentra cinco das indicações brasileiras. Além de "Garota do Momento", a emissora disputa as categorias de Atualidades, com "Profissão Repórter: Feminicídio"; Notícias, com "Fantástico: Isolados na Amazônia"; Série de Curta Duração, com "Jornada da Vida: Rio Mekong"; e Programa Infantil Factual e de Entretenimento, com "Terceirão".
Outras quatro produções completam a presença do país na disputa. A animação "Irmão do Jorel", em sua quinta temporada, concorre na categoria Melhor Programa Infantil Animado. Já "Passinho Foda: O Corre por Trás da Dança" disputa Melhor Programa Artístico, enquanto o documentário esportivo "Baila, Vini", sobre o jogador Vinicius Júnior, concorre em sua categoria.
A lista brasileira inclui ainda a minissérie "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente", indicada a Melhor Telefilme ou Minissérie. Na disputa por Melhor Telenovela, "Garota do Momento" enfrenta as produções turcas "Leyla" e "Uzak Sehir", além da espanhola "Valle Salvaje".
A cerimônia desta segunda-feira marca o encerramento da 54ª edição da premiação, que celebra produções e profissionais da televisão de diferentes partes do mundo.
Confira a lista completa de indicados ao Emmy Internacional 2026:
Melhor Telenovela
Garota do Momento (Brasil)
Leyla (Turquia)
Uzak ehir (Turquia)
Valle Salvaje – 2ª Temporada (Espanha)
Melhor Telefilme ou Minissérie
Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente (Brasil)
Anatomía de un Instante (Espanha)
Hyper Knife (Coreia do Sul)
Prisoner 951 (Reino Unido)
Melhor Série Dramática
A Thousand Blows (Reino Unido)
Carême (França)
Menem (Argentina)
Real Kashmir Football Club (Índia)
Melhor Comédia
División Palermo – 2ª Temporada (Argentina)
Man vs Baby (Reino Unido)
Old Dog, New Tricks (Espanha)
Vir Das: Fool Volume (Índia)
Melhor Ator
Javier Cámara, por Yakarta (Espanha)
Ricardo Darín, por The Eternaut (Argentina)
Ian Roberts, por A Kind of Madness (África do Sul)
Bobby Schofield, por Unforgivable (Reino Unido)
Melhor Atriz
Mona Mina Leon, por Holy Sh!t (Bélgica)
Bárbara Mori, por Lucca's World (México)
Park Ji-Hyun, por You and Everything Else (Coreia do Sul)
Sheridan Smith, por I Fought the Law (Reino Unido)
Melhor Programa Artístico
Passinho Foda – O Corre por Trás da Dança (Brasil)
Copy + Paste + Steal (Singapura)
Der Talentierte Mr. F (Alemanha)
Live Aid at 40: When Rock 'n' Roll Took on the World (Reino Unido)
Melhor Programa de Atualidades
Profissão Repórter: Feminice (Brasil)
Al Jazeera Investigates: Hasina: 36 Days in July (Bangladesh)
Arte Reportage: My Father's Hair (França)
Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel's War (Reino Unido)
Melhor Noticiário
Fantástico: Isolated in the Amazon (Brasil)
Lembra-te de Mim (Portugal)
Missing in Gaza (Catar)
The World: 24 Hours in the Kill Zone (Reino Unido)
Melhor Documentário
Louis Theroux: The Settlers (Reino Unido)
Marcial Maciel: El Lobo de Dios (México)
One 'Orphan' Every Hour (Singapura)
Opioïdes, Business & Addiction (França)
Melhor Documentário Esportivo
Baila, Vini (Brasil)
Temps Mort (França)
Jornada da Vida: Rio Mekong (Brasil)
De Klas van 2000 (Bélgica)
Peoplewatching – 3ª Temporada (Canadá)
Tatsuki Fujimoto 17-26 (Japão)
De Klas van 2000 (Bélgica)
Peoplewatching – 3ª Temporada (Canadá)
Tatsuki Fujimoto 17-26 (Japão)
Melhor Programa de Entretenimento Sem Roteiro
Ed Stafford's Rite of Passage (Reino Unido e Singapura)
Educating Yorkshire – 2ª Temporada (Reino Unido)
La Peor Vuelta al Mundo (México)
Loups Garous – 2ª Temporada (França)
Melhor Programa Infantil: Animação
Irmão do Jorel – 5ª Temporada (Brasil)
Lenas Hof (Alemanha e Croácia)
My Melody & Kuromi (Japão)
The Scarecrows' Wedding (Reino Unido)
Melhor Programa Infantil: Factual e Entretenimento
Terceirão (Brasil)
Horrible Science (Reino Unido)
Mitateru-Phose: Let's Change Perspectives! (Japão)
Nysgjerrige Noah (Noruega)
Melhor Programa Infantil: Live-Action
31 Minutos: Calurosa Navidad (Chile)
De Achterblijvers (Países Baixos)
Dexter Procter: The Ten Year Old Doctor (Reino Unido)
Love at First Spike (Filipinas)
The Philipstown Wirecar Grand Prix (África do Sul)
Tom Daley: 1.6 Seconds (Reino Unido)
DUDA SANTOS
Duda Santos e Sophie Charlotte brilham no Emmy Internacional; Fotos!
Brasil disputa nove categorias na 54ª edição da premiação, com produções de ficção, jornalismo, documentário e programação infantil
DANÇA DOS FAMOSOS
Em disputa acirrada, Léo Foguete é eliminado do 'Dança dos Famosos'
Diferença do cantor para MC Livinho, penúltimo colocado do ranking, foi de apenas 0,1 ponto
A FAZENDA 18
'A Fazenda 18': Alfredo vence a Prova de Fogo
Empresário conquistou o lampião dos poderes após enfrentar Mayk Leão em disputa de agilidade e equilíbrio
PAOLLA OLIVEIRA
Paolla Oliveira revela bastidores de Vivi Guedes em 'A Dona do Pedaço'
Exibida originalmente em 2019, trama de Walcyr Carrasco retorna à TV Globo nesta segunda-feira (23), na faixa do 'Vale a Pena Ver de Novo'
SASHA MENEGHEL
Sasha Meneghel revela sexo do primeiro filho com João Lucas
No palco do 'Domingão com Huck', casal recebeu ajuda de Xuxa Meneghel para contar a novidade ao público
CHITÃOZINHO E XORORÓ
Chitãozinho e Xororó vão se aposentar dos palcos após 56 anos
Dupla sertaneja vai revelar detalhes sobre a nova fase em entrevista que será exibida no 'Fantástico', da TV Globo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.