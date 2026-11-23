O talento brasileiro não ficou restrito às produções indicadas ao Emmy Internacional 2026. Nesta segunda-feira (23), artistas e profissionais da televisão também chamaram atenção no tapete vermelho da premiação, realizada em Nova York, nos Estados Unidos. Entre os destaques estiveram as atrizes Duda Santos e Sophie Charlotte, que apostaram em produções diferentes para a ocasião.

Protagonista da novela "Garota do Momento", concorrente na categoria Melhor Telenovela, Duda escolheu um visual em preto e branco, com referências vintage e luvas transparentes. Já Sophie Charlotte, escalada para apresentar uma das categorias da cerimônia, apostou em um vestido preto vazado, com decote frontal.



Outros brasileiros também passaram pelo evento. A jornalista Sônia Bridi, indicada com a produção "Jornada da Vida: Rio Mekong", surgiu com um vestido vermelho com detalhes de transparência e penas. Poliana Abritta, apresentadora do "Fantástico", escolheu um vestido rosa. Também estiveram presentes Pedro Novaes, Daniel Rangel, Alessandra Poggi, Natalia Grimberg, Caio Cavechini e Eliane Scardovelli, entre outros profissionais envolvidos nas produções brasileiras.





Brasil concorre em nove categorias





A 54ª edição do Emmy Internacional reúne 64 indicados de 22 países, distribuídos em 16 categorias. A premiação reconhece produções televisivas realizadas fora dos Estados Unidos e tem o Brasil representado por nove trabalhos.



A Globo concentra cinco das indicações brasileiras. Além de "Garota do Momento", a emissora disputa as categorias de Atualidades, com "Profissão Repórter: Feminicídio"; Notícias, com "Fantástico: Isolados na Amazônia"; Série de Curta Duração, com "Jornada da Vida: Rio Mekong"; e Programa Infantil Factual e de Entretenimento, com "Terceirão".



Outras quatro produções completam a presença do país na disputa. A animação "Irmão do Jorel", em sua quinta temporada, concorre na categoria Melhor Programa Infantil Animado. Já "Passinho Foda: O Corre por Trás da Dança" disputa Melhor Programa Artístico, enquanto o documentário esportivo "Baila, Vini", sobre o jogador Vinicius Júnior, concorre em sua categoria.



A lista brasileira inclui ainda a minissérie "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente", indicada a Melhor Telefilme ou Minissérie. Na disputa por Melhor Telenovela, "Garota do Momento" enfrenta as produções turcas "Leyla" e "Uzak Sehir", além da espanhola "Valle Salvaje".



A cerimônia desta segunda-feira marca o encerramento da 54ª edição da premiação, que celebra produções e profissionais da televisão de diferentes partes do mundo.

Confira a lista completa de indicados ao Emmy Internacional 2026:



Melhor Telenovela

Garota do Momento (Brasil)

Leyla (Turquia)

Uzak ehir (Turquia)

Valle Salvaje – 2ª Temporada (Espanha)



Melhor Telefilme ou Minissérie

Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente (Brasil)

Anatomía de un Instante (Espanha)

Hyper Knife (Coreia do Sul)

Prisoner 951 (Reino Unido)



Melhor Série Dramática

A Thousand Blows (Reino Unido)

Carême (França)

Menem (Argentina)

Real Kashmir Football Club (Índia)



Melhor Comédia

División Palermo – 2ª Temporada (Argentina)

Man vs Baby (Reino Unido)

Old Dog, New Tricks (Espanha)

Vir Das: Fool Volume (Índia)



Melhor Ator

Javier Cámara, por Yakarta (Espanha)

Ricardo Darín, por The Eternaut (Argentina)

Ian Roberts, por A Kind of Madness (África do Sul)

Bobby Schofield, por Unforgivable (Reino Unido)



Melhor Atriz

Mona Mina Leon, por Holy Sh!t (Bélgica)

Bárbara Mori, por Lucca's World (México)

Park Ji-Hyun, por You and Everything Else (Coreia do Sul)

Sheridan Smith, por I Fought the Law (Reino Unido)



Melhor Programa Artístico

Passinho Foda – O Corre por Trás da Dança (Brasil)

Copy + Paste + Steal (Singapura)

Der Talentierte Mr. F (Alemanha)

Live Aid at 40: When Rock 'n' Roll Took on the World (Reino Unido)



Melhor Programa de Atualidades

Profissão Repórter: Feminice (Brasil)

Al Jazeera Investigates: Hasina: 36 Days in July (Bangladesh)

Arte Reportage: My Father's Hair (França)

Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel's War (Reino Unido)



Melhor Noticiário

Fantástico: Isolated in the Amazon (Brasil)

Lembra-te de Mim (Portugal)

Missing in Gaza (Catar)

The World: 24 Hours in the Kill Zone (Reino Unido)



Melhor Documentário

Louis Theroux: The Settlers (Reino Unido)

Marcial Maciel: El Lobo de Dios (México)

One 'Orphan' Every Hour (Singapura)

Opioïdes, Business & Addiction (França)



Melhor Documentário Esportivo

Baila, Vini (Brasil)

Temps Mort (França)

Jornada da Vida: Rio Mekong (Brasil)

De Klas van 2000 (Bélgica)

Peoplewatching – 3ª Temporada (Canadá)

Tatsuki Fujimoto 17-26 (Japão)



Melhor Programa de Entretenimento Sem Roteiro

Ed Stafford's Rite of Passage (Reino Unido e Singapura)

Educating Yorkshire – 2ª Temporada (Reino Unido)

La Peor Vuelta al Mundo (México)

Loups Garous – 2ª Temporada (França)



Melhor Programa Infantil: Animação

Irmão do Jorel – 5ª Temporada (Brasil)

Lenas Hof (Alemanha e Croácia)

My Melody & Kuromi (Japão)

The Scarecrows' Wedding (Reino Unido)



Melhor Programa Infantil: Factual e Entretenimento

Terceirão (Brasil)

Horrible Science (Reino Unido)

Mitateru-Phose: Let's Change Perspectives! (Japão)

Nysgjerrige Noah (Noruega)



Melhor Programa Infantil: Live-Action

31 Minutos: Calurosa Navidad (Chile)

De Achterblijvers (Países Baixos)

Dexter Procter: The Ten Year Old Doctor (Reino Unido)

Love at First Spike (Filipinas)

The Philipstown Wirecar Grand Prix (África do Sul)

Tom Daley: 1.6 Seconds (Reino Unido)

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