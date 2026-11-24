Humberto Morais estreia como vilão e muda visual para Por Você - Globo/ Angélica Goudinho

Humberto Morais estreia como vilão e muda visual para Por VocêGlobo/ Angélica Goudinho

Publicado 24/11/2026 14:47

Humberto Morais, de 33 anos, passou por uma transformação no visual para integrar o elenco de "Por Você", novela das 19h da TV Globo. Após atuar em " Dona de Mim ", o artista retorna às telinhas como Aroldo, ex-marido de Juli (Lucy Ramos) e pai de Glorinha (Laura Luz), Peixe (Cauê Campos), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola). Afastado dos filhos há anos, o personagem reaparecerá a pedido de Vanessa (Alinne Moraes), que pretende ameaçar a guarda das crianças, concedida a Bela (Sheron Menezzes).

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"O público pode esperar muitas reviravoltas, muita maldade e fortes emoções com a chegada do Aroldo à trama. É o primeiro vilão que eu faço, então estou curioso para ver como os espectadores vão reagir e para acompanhar a história dele se desenvolvendo", afirma o ator.



Para dar vida ao personagem, Humberto adotou óculos de grau, bigode e um corte de cabelo mais volumoso em relação ao visual que apresentou em seu trabalho anterior. A caracterização recebeu atenção especial por conta da pequena diferença de idade entre o artista e um dos atores que interpretam seus filhos na ficção.



Na vida real, Humberto é apenas nove anos mais velho que Cauê Campos, de 24 anos. Na novela, Peixe, filho mais velho de Aroldo, acaba de completar 18 anos. A mudança na aparência ajuda a disfarçar a proximidade de idade entre os dois artistas.



Disposta a desestabilizar a vida de Bela e sua relação com Gabriel (Thiago Lacerda), Vanessa recorrerá aos serviços de Zé (Ângelo Antônio) para localizar Aroldo. Após uma investigação pela Vila Maravilha, o mecânico acionará antigos contatos e descobrirá o paradeiro do homem.



O reencontro com a família acontecerá durante um campeonato de judô de Glorinha. Após disputar a competição, a adolescente avistará o pai na arquibancada. Apesar da ausência de Aroldo ao longo dos últimos anos, a jovem se mostrará disposta a dar uma segunda chance a ele. Peixe e Ítalo, por sua vez, desconfiarão de suas intenções, enquanto Samuca resistirá à aproximação.



Preocupada com as crianças, Bela confrontará Aroldo e lembrará que ele deixou Juli sozinha com quatro filhos e dívidas. O homem reconhecerá os erros do passado e afirmará que deseja reconstruir a relação com a família.



O reaparecimento do personagem também afetará os planos de Peixe, que pretende obter a guarda dos irmãos. Vanessa, até então responsável por financiar o advogado do rapaz, anunciará que não pretende mais bancar a disputa judicial diante da possibilidade de uma reconciliação familiar.



Em um encontro em um restaurante, Vanessa ficará surpresa com a beleza e o charme de Aroldo. A empresária, inclusive, não reconhecerá o novo aliado à primeira vista. "Desculpe, mas eu tô esperando uma pessoa", dirá a vilã. "Sou eu, Aroldo Machado", responderá o homem. "Você?! Confesso que não era bem quem eu esperava", admitirá.



Durante a conversa, Aroldo questionará os motivos que levaram Vanessa a procurá-lo depois de tantos anos. "A resposta está com você. O que você espera de mim, afinal, Vanessa? Por que você me chamou de volta ao lar?", perguntará. A herdeira dos Romano revelará que patrocinou seu retorno para que ele reassuma o papel de pai e interfira na vida que Bela construiu ao lado das crianças.



Além das intrigas previstas para os próximos capítulos, Humberto destaca que a trajetória de seu personagem abre espaço para uma discussão sobre o abandono paterno e as responsabilidades dos pais na criação dos filhos. "Acho fundamental tocar nesse assunto. Criar uma criança custa, e muitas mães acabam precisando cobrar uma responsabilidade que também é dos pais. Essa responsabilidade não termina no dinheiro, envolve presença e cuidado. A novela pode alcançar alguém que não ouviria essa conversa e fazer esse pai se perguntar: 'Será que o filho que eu abandonei sente isso?'. Acho que provocar essa reflexão tem um impacto muito importante na nossa sociedade", afirma Humberto.





A chegada do personagem promete movimentar a rotina dos quatro filhos e abrir uma nova frente de conflitos na disputa entre Vanessa e Bela, além de marcar a estreia de Humberto Morais no papel de antagonista na televisão.