Bruno Gagliasso participou do ’Sem Censura’, da TV Brasil - Reprodução de vídeo / TV Brasil

Bruno Gagliasso participou do ’Sem Censura’, da TV BrasilReprodução de vídeo / TV Brasil

Publicado 24/11/2026 18:45

Bruno Gagliasso , de 44 anos, participou do "Sem Censura", da TV Brasil, desta terça-feira (24). Durante a atração - comandada por Cissa Guimarães - o ator falou sobre a mudança que teve na carreira para abandonar o rótulo de galã e interpretar papéis com mais camadas.

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"Meus primeiros papéis sempre foram o do cara bonito, o galã. E é legal, está tudo certo. Só que eu tive que recusar alguns personagens que seriam muito importantes eu fazer. Mas eu realmente escolhi. A nossa profissão é isso, é o que você escolhe", disse o artista.



O ator, no entanto, refletiu que teve poder de escolha, algo que nem todos artistas conseguem. "Claro que tem a oportunidade também. Eu tive a oportunidade de poder falar não. Tem muita gente que não tem."

Para o artista, a mudança na carreira ocorreu com Júnior, da novela "América" (2005), e Tarso, de "Caminho das Índias" (2009), ambas da TV Globo. Com as experiências, Bruno notou que preferia papéis mais desafiadores:

"Percebi que o que me movia eram esses personagens que dialogavam com a sociedade. Gosto de me desafiar, de ter que estudar algo que eu não domine. Isso me acrescenta muito, não só como ator, mas como ser humano. A partir do momento em que eu tomei o gostinho de pegar personagens assim, eu só quis fazer isso", afirmou ele.



Bruno também comentou sobre os vilões que interpretou, como o delegado Lúcio do filme "Marighella" (2021), dirigido por Wagner Moura. O artista revelou que precisa se aprofundar no papel. "Eu tenho que mergulhar, atravessar a ponte, me jogar. Eu sou assim, não consigo fazer diferente. Já tentei e não sei fazer", relatou.

O ator contou que precisa se isolar para não descontar em pessoas próximas as características que pegou do personagem. "Ao mesmo tempo em que eu me preparo para um personagem pesado como esse, também preciso me 'despreparar' dele. Então, costumo ficar isolado, sozinho. Preciso, porque acabo tratando mal as pessoas, pegando algumas características do próprio personagem."

Com o fim do trabalho, ele "desapega" do personagem. "É o meu jeito. Tem gente que consegue desligar completamente. Acabou a novela, acabou o filme, desliga total", complementou o artista.



Neste mesmo dia, Cissa recebeu o doutor em Economia e Política Florestal Gustavo Oliveira e a médica infectologista Terezinha Marta Castiñeiras. A atriz e apresentadora Luana Xavier, por sua vez, participou como debatedora do dia, seguindo a dinâmica da atração.

O ator também falou sobre a participação no filme "Por um Fio", baseado no livro de Drauzio Varella, com estreia prevista para abril de 2027. "O livro, na verdade, são várias histórias que o Drauzio escreve sobre o que aconteceu. E uma dessas histórias é dele com o irmão, que a gente ficcionou."

'Eternamente Sua'



Recentemente o ator se dedicou a um novo papel. Em julho deste ano, Bruno iniciou as gravações do longa-metragem "Eternamente Sua", escrito e dirigido por Sérgio Machado. O projeto começou a ser rodado no Rio de Janeiro e seguiu para Cabaceiras, na Paraíba, na próxima etapa das filmagens. Gagliasso assina a produção junto de Joana Henning.

O projeto reúne um dos elencos mais expressivos do cinema brasileiro, com Gagliasso e Marcélia Cartaxo nos papéis centrais, acompanhados por Romulo Estrela, Débora Nascimento, Lara Tremouroux, Shirley Cruz, Karina Telles, Suzy Lopes, Bruno Goya, Luiz Bertazzo e Fernando Eiras.

O longa é um thriller psicológico, livremente inspirado num conto de Stefan Zweig, que acompanha o encontro de personagens de universos completamente distintos, explorando temas como poder, desejo, fama e desigualdade social.