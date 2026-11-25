Ana Clara foi anunciada como apresentadora de novo reality da TV Globo, 'Missão Ícone' - Reprodução / Instagram

Ana Clara foi anunciada como apresentadora de novo reality da TV Globo, 'Missão Ícone'Reprodução / Instagram

Publicado 25/11/2026 12:46



A TV Globo estreia, nesta quarta-feira (25), o “Missão Ícone”, reality show que selecionará um criador de conteúdo para integrar a Rede BBB. Sob o comando de Ana Clara, a competição reúne dez participantes, anunciados durante o “Mais Você”, que disputam a oportunidade de produzir conteúdos sobre o “BBB 27” para as redes sociais da emissora.

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