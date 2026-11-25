Ana Clara foi anunciada como apresentadora de novo reality da TV Globo, 'Missão Ícone'Reprodução / Instagram
Entre os selecionados estão jornalistas, atores, humoristas e influenciadores que já produzem conteúdos sobre entretenimento, cultura pop e realities. Alguns deles, inclusive, acumularam experiências em projetos relacionados ao BBB.
Conheça os participantes
Amanda Brandão
Natural de São Paulo, a jornalista, apresentadora e atriz de 32 anos produz conteúdos sobre cinema, séries e televisão. Nas redes sociais, acompanha o BBB e compartilha análises sobre os acontecimentos do reality, além de realizar coberturas de eventos do audiovisual.
Bárbara Bielo
A apresentadora e influenciadora paulista, de 34 anos, aborda assuntos como diversidade, moda, saúde, música e cultura pop. Entre seus projetos nas redes sociais estão os quadros “Bielo Talks” e “Disk Bielo”, nos quais comenta temas da atualidade.
Caio Barbosa
Conhecido como “o garoto dos realities”, o influenciador e podcaster de 29 anos nasceu em Salvador. Especializado em programas de confinamento, analisa estratégias, alianças e conflitos entre os competidores. Já participou dos projetos “Selfie Service” e “Papo de Reality”, nas redes da TV Globo.
Garnizé
Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, o criador de conteúdo de 26 anos ganhou projeção na internet em 2021. Produz vídeos de humor, reações e avaliações de produtos. No quadro “Como Assim?”, testa receitas e tendências que circulam nas redes sociais.
Guto TV
O humorista e apresentador carioca, de 33 anos, começou a carreira na internet com paródias musicais e ganhou destaque com vídeos de dublagem de animais. Na televisão, foi coapresentador do “Jojo Nove e Meia”, do Multishow, e integrou a primeira edição do Mesacast.
Martchela
Jornalista, atriz, humorista e apresentadora, a paulista de 38 anos produz conteúdos sobre comportamento, relacionamentos e celebridades. Ao comentar o BBB, aborda tanto as estratégias de jogo quanto as relações interpessoais estabelecidas durante o confinamento.
Nana Rude
Natural de Gravataí, no Rio Grande do Sul, o influenciador de 35 anos tornou-se conhecido por compartilhar notícias sobre celebridades e cultura pop. Também acompanha o BBB e comenta acontecimentos envolvendo os participantes dentro e fora da casa.
Phellyx
Aos 22 anos, o humorista e ator de Mogi das Cruzes, em São Paulo, produz vídeos de dublagens, esquetes e recriações de cenas de novelas e realities. Com a projeção nas redes sociais, passou a desenvolver trabalhos para o Multishow e o Globoplay.
Thamirys Borsan
A atriz, humorista e dramaturga carioca, de 32 anos, é formada em Teatro e estudante de Cinema. Participou da série “Humor Negro” e do especial “Falas Negras”, além de protagonizar o filme “Tá Pago”. Em 2024, integrou o time de apresentadores do Mesacast BBB.
Vitor diCastro
Natural de Catanduva, em São Paulo, o ator e humorista de 37 anos ganhou destaque com o “Deboche Astral”, projeto que aproxima astrologia e humor. Apresentou o Mesacast BBB em 2024 e 2025, participou da cobertura do Carnaval da TV Globo e integrou o elenco do filme “Rodeio Rock”. Também é autor de dois livros sobre astrologia.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa