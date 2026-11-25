Daniel Erthal (esq.) relata briga e episódios polêmicos com Sergio - Reprodução / Record

Daniel Erthal (esq.) relata briga e episódios polêmicos com SergioReprodução / Record

Publicado 25/11/2026 12:39

Segundo Daniel, a agressão ocorreu após uma série de brincadeiras de Serginho que o incomodavam. Na ocasião, o ex-"Malhação" costumava colocar o pé na frente do amigo para fazê-lo tropeçar. Irritado com a situação, Erthal perdeu a paciência durante uma passagem dos dois por um hotel."Eu falei: 'Se ele fizer isso de novo, vou dar nele'. E aí, a gente entrando no hotel, saindo do elevador, ele pum! Caçou meu pé. Eu já voltei com um tapão", afirmou o peão.Os artistas perderam o contato frequente após Daniel deixar o espetáculo para assumir um novo trabalho na televisão. Desde então, os dois tiveram encontros pontuais e mantiveram contato pelas redes sociais. A convivência diária só foi retomada com a participação no reality rural."Voltei para o Rio para fazer uma novela, saí da peça. Essa foi a última vez que convivi com ele. Depois, a gente se encontrou uma vez ou outra, nos acertamos e tal. Tinha essa coisa de rede social. Mas convivendo novamente só aqui (na Fazenda)", explicou.Apesar do desentendimento no passado, Daniel afirmou que guarda boas lembranças da amizade com Sergio. O ator também revelou que o colega sequer se recordava da agressão no hotel. "Tenho carinho, vivemos coisas legais, isso aí passou. Tanto que ele nem lembrava desse tapão na cara dele, no saguão do hotel. Eu saí do elevador, ele passou o pé. Na hora que eu voltei, já dei. E entrei no meu quarto", detalhou.Durante o bate-papo com Thaíde, Erthal também recordou as dificuldades que enfrentou na época em que dividia os palcos com Hondjakoff. De acordo com o artista, em algumas ocasiões, ele precisava buscar o amigo em raves para que o colega comparecesse ao teatro. O participante, no entanto, não especificou quando os episódios aconteceram. "Era uma época que eu tinha que pegar ele em rave para ir para o teatro. Saía da rave para ir para o teatro. Imagina o estado. Uma época terrível dele. Mas enfim, deixa para lá. Vamos pensar aqui no jogo."