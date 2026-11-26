Renata Del Blanco é a nova fazendeira do reality show - Antonio Chahestian/RECORD

Renata Del Blanco é a nova fazendeira do reality show Antonio Chahestian/RECORD

Publicado 26/11/2026 06:49

Renata Del Blanco venceu a Prova do Fazendeiro realizada na noite de quarta-feira (25) em "A Fazenda 18" , da Record, e escapou da décima roça da temporada. A atriz levou a melhor em disputa contra Fran Almeida e Thaíde. Vetado, Sérgio Hondjakoff não encarou a dinâmica e está automaticamente na berlinda.

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Em cenário inspirado no fundo do mar, a disputa colocou cada participante sentado em uma estrutura que simulava um submarino em movimento. Durante dois minutos e meio, os competidores precisaram utilizar um lançador de bolas para acertar caçapas espalhadas pelo espaço, que possuíam pontuações diferentes.

Obstáculos surpresa, como a aparição de um polvo gigante, surgiam ao longo do circuito. No término da atividade, Renata acumulou 1.100 pontos, enquanto Fran somou 850 e Thaíde fez somente 575.

Formação da roça

Dona do chapéu de fazendeira, Ana Bruna indicou Sérgio para a berlinda. "Essa pessoa já deveria ter ido muito tempo. Vim observando ele nos últimos dias. Fiquei na dúvida se eu ia na Fran, Erthal... Mas acho que eles ainda tem garra pra batalha aqui dentro. Mas o Sérgio fala que o jogo não deveria ser assim, ele queria reescrever o programa. Ele tem que ir pra votação pública. E se não fosse alguém com o chapéu, ele não iria porque é amigo da casa inteira", justificou.

Na votação, Alfredo Amaral, vencedor da Prova de Fogo, abriu o Lampião, ficou com o Poder da Chama Amarela e entregou a Chama Vermelha para Eduarda. O pergaminho determinava que o voto de empresário teria peso dois, assim como os votos que ele recebesse, embora estivesse imune pela Herança do Eliminado.

Fran Almeida foi o alvo da maioria da casa e recebeu cinco indicações, mas como voto dobrado de Alfredo, ela totalizou sete. A influenciadora puxou Renata da baia para o terceiro banco. Em seguida, o Poder da Chama Vermelha permitiu que Eduarca iniciasse o Resta Um. Thaíde sobrou e ocupou a última vaga na berlinda. O rapper vetou Sérgio da Prova do Fazendeiro.

Os roceiros

Franciele Grossi: Mãe de Enrico de 5 anos, a criadora de conteúdo nasceu em Santa Rosa (RS) e mora no Rio de Janeiro. Ela participou do "BBB 14" (2014), "Power Couple Brasil 3" (2018), "Dancing Brasil" (2018) e "Troca de Esposas" (2023). Atualmente, trabalha como criadora de conteúdo nos segmentos de lifestyle, maternidade e wellness.

Sérgio Hondjakoff: Conhecido pelo personagem Cabeção, em "Malhação", o ator de 41 anos já se arriscou na carreira musical, em 2013, na dupla Cabeção e Dino Boyer, e atuou como repórter do "Vídeo Show", em 2014. Em março de 2020, foi participante do reality show Made in Japão. Atualmente, ele mora em Itaipuaçu, no Rio de Janeiro.



Thaíde: Morador de São Paulo, o músico de 58 anos é um dos principais nomes da cultura Hip Hop no Brasil e um dos pioneiros no ritmo. Sua música “Corpo Fechado” tornou se um marco na história do rap brasileiro.

