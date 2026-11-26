Henri Castelli e Gabriella Egglesos integram o elenco de ’Como Conquistar um Coroa’ - Divulgação / Movioca Content House

Henri Castelli e Gabriella Egglesos integram o elenco de ’Como Conquistar um Coroa’Divulgação / Movioca Content House

Publicado 26/11/2026 16:01

Colecionando mais de 20 folhetins na TV aberta, Henri Castelli , de 48 anos, protagoniza a primeira novela vertical da carreira, "Como Conquistar um Coroa", da ReelShort, principal plataforma de streaming de séries e dramas curtos para celular. A produção estreia na próxima quarta-feira (2).

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"Depois de mais de 20 novelas e 20 anos de televisão, fazer meu primeiro drama vertical tem o sabor de um novo começo, muito empolgante. Quero estar onde o público está, e hoje o público está no celular, consumindo histórias em poucos minutos e com uma intensidade incrível. Estou muito animado com esse fenômeno e feliz por viver esse novo formato", celebra o ator.

Com mais de 20 anos de carreira e forte presença na teledramaturgia brasileira desde o início dos anos 2000, o ator teve papéis de destaque em produções como "Como uma Onda" (2004), "Na Forma da Lei" (2010), "Flor do Caribe" (2013) e "I Love Paraisópolis" (2015), da TV Globo.

Conheça a história

A novelinha acompanha Sofia Romani, uma jovem estagiária dividida entre o coração e a razão ao se apaixonar por Rafael Falcone, CEO da empresa onde trabalha e melhor amigo de seu pai. Entre a atração proibida, os limites da lealdade e as reviravoltas do mundo corporativo, a história combina romance, humor e tensão em episódios curtos e viciantes, no estilo que transformou o drama vertical em um fenômeno global de audiência.



O drama é protagonizado por Henri, no papel de Rafael Falcone, ao lado de Gabriella Egglesos, como Sofia Romani, e Daniel Bisogni, como Jorge. O elenco de apoio conta ainda com Leila Bass, Nathalia Matos, Marcelo Ferraro, Leticia Shino, Dário Negritude, Vini Limapê, Juliana Andrade e Letticia Moraes.

Saiba mais



Além da estreia de Henri no formato, o projeto reúne três marcos inéditos: a estreia da Movioca no gênero de drama vertical, a primeira parceria da empresa com a ReelShort e o primeiro drama vertical da ReelShort no Brasil gravado com a tecnologia de Produção Virtual, que combina atores em estúdio com cenários virtuais projetados em painéis de LED.

O drama tem direção de Marcelo Zambelli, com longa trajetória na TV aberta que, recentemente, tem se dedicado aos dramas verticais. Ele destaca o impacto da tecnologia de Produção Virtual no processo criativo:



"Depois de muitos anos dirigindo novelas para a TV aberta e, mais recentemente, dramas verticais, fiquei impressionado com o pioneirismo desta produção no uso da Produção Virtual. A tecnologia simplificou o que seria um roteiro com dezenas de locações, e isso nos deu liberdade para focar no texto e na atuação do elenco, construindo um drama com a cara do que o público brasileiro gosta de assistir."