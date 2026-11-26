Primeira foto de Nina (Débora Falabella) e Jorginho (Cauã Reymond) em 'Avenida Brasil 2' - Globo/Manoella Mello

Primeira foto de Nina (Débora Falabella) e Jorginho (Cauã Reymond) em 'Avenida Brasil 2'Globo/Manoella Mello

Publicado 26/11/2026 16:46

Nina (Débora Falabella) e Jorginho (Cauã Reymond) terão novos desafios pela frente em " Avenida Brasil 2 ", próxima novela das nove da TV Globo, com estreia prevista para janeiro de 2027. Depois de superarem as dificuldades que marcaram a história de amor na primeira trama, os dois enfrentarão uma crise no casamento após a morte do único filho. Em busca de um recomeço, o casal decide retornar ao Brasil, mas a presença de Carminha (Adriana Esteves) promete abalar os planos da dupla.





Longe do Divino, Nina e Jorginho construíram uma vida no Catar, onde realizaram o sonho de formar uma família e conquistaram estabilidade profissional. Ela consolidou a carreira como chef de cozinha, enquanto ele ganhou reconhecimento como técnico de futebol. A felicidade dos dois, no entanto, chegou ao fim com a perda do filho.



Profundamente abalada pela tragédia, Nina desenvolveu um quadro de depressão, abandonou a profissão e se isolou emocionalmente. A situação afetou diretamente a relação com Jorginho, que tenta encontrar uma maneira de ajudar a mulher e recuperar a conexão entre eles.



Protetor e acolhedor, o ex-jogador acredita que a possibilidade de ter outro filho pode representar um novo capítulo na história do casal. Nina, porém, não compartilha do mesmo desejo e rejeita a proposta por considerar que o filho que perderam jamais poderá ser substituído.

Leia mais: Confira primeira imagem de Carminha em 'Avenida Brasil 2' Longe do Divino, Nina e Jorginho construíram uma vida no Catar, onde realizaram o sonho de formar uma família e conquistaram estabilidade profissional. Ela consolidou a carreira como chef de cozinha, enquanto ele ganhou reconhecimento como técnico de futebol. A felicidade dos dois, no entanto, chegou ao fim com a perda do filho.Profundamente abalada pela tragédia, Nina desenvolveu um quadro de depressão, abandonou a profissão e se isolou emocionalmente. A situação afetou diretamente a relação com Jorginho, que tenta encontrar uma maneira de ajudar a mulher e recuperar a conexão entre eles.Protetor e acolhedor, o ex-jogador acredita que a possibilidade de ter outro filho pode representar um novo capítulo na história do casal. Nina, porém, não compartilha do mesmo desejo e rejeita a proposta por considerar que o filho que perderam jamais poderá ser substituído.

Sem perspectivas de reconstruir a vida no Catar, Nina manifesta o desejo de voltar ao Brasil. A vontade de retornar ao país ganha força depois que ela recebe uma notícia de Ágatha (Karol Lannes): Carminha voltou a se aproximar da família.



A informação desperta a desconfiança da chef, que protagonizou uma intensa rivalidade com a vilã na primeira novela. Jorginho também questiona a suposta redenção da mãe e, diante dos apelos de Nina, decide antecipar a mudança para o Divino.



O técnico de futebol acredita que o retorno ao Brasil e a mudança de ambiente podem contribuir para a recuperação da mulher, além de oferecer uma oportunidade para que os dois reconstruam o casamento.



De volta ao bairro onde viveram momentos decisivos de suas vidas, Nina e Jorginho tentam superar as diferenças e encontrar um caminho para seguir juntos. Entretanto, a reaproximação de Carminha com a família de Tufão (Murilo Benício) reabre antigas feridas e ameaça os planos do casal.

Sobre 'Avenida Brasil 2'

Com estreia prevista para janeiro de 2027, "Avenida Brasil 2" é uma produção dos Estúdios Globo, criada e escrita por João Emanuel Carneiro, com colaboração de Marcia Prates, Eliane Garcia, Marta Rangel, Paula Amaral e Vicent Villari.



A novela tem direção artística de Ricardo Waddington, direção geral de Henrique Sauer e direção de André Barros, Isabella Teixeira, Mayara Aguiar e Ricardo França. A produção é de Gustavo Rebelo e Bruna Ferreira; a produção executiva, de Lucas Zardo; e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.