Thaíde é o décimo eliminado de ’A Fazenda 18’ - Reprodução/Record

Thaíde é o décimo eliminado de ’A Fazenda 18’Reprodução/Record

Publicado 27/11/2026 06:48 | Atualizado 27/11/2026 06:54

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Ele ainda deixou uma "herança" para cada um dos roceiros salvos. Fran poderia ganhar R$ 5 mil se deixasse a sede 48 horas sem gás. A ex-BBB aceitou e os peões receberam a punição. Enquanto isso, Sergio escolherá duas pessoas para serem vetadas da Prova de Fogo no domingo (29).

No discurso de eliminação, Adriana Galisteu mencionou individualmente o estilo de jogo dos participantes. "Aqui, tenho três personagens muito importantes na 'F18'. Fran, nesse jogo muitos chegaram cheio de medos, mas você nunca deixou de ser afrontosa. Serginho, você sempre bateu na tecla que não tinha embate e, do nada, arrumou vários. O jogador mais 8 ou 80. Thaíde, chegar aqui mexe com os nervos de qualquer um. Jogador silencioso e, nesses 75 dias, você apareceu. Você é um estrategista discreto", analisou.

A permanência de Fran foi anunciada e a ex-BBB voltou para a sede. Com o resultado da eliminação, Thaíde aconselhou Sergio após as recentes falas polêmicas no reality show. "A população negra é maioria no Brasil, mas é minoria. As pessoas gays também são minoria e são pessoas com deveres e obrigações como qualquer outra. Espero que você aprenda e entenda, e que assim você consiga encontrar sua paz de espírito", disse.

Formação da berlinda

Dona do chapéu de fazendeira, Ana Bruna indicou Sérgio para a roça. "Essa pessoa já deveria ter ido muito tempo. Vim observando ele nos últimos dias. Fiquei na dúvida se eu ia na Fran, Erthal... Mas acho que eles ainda tem garra pra batalha aqui dentro. Mas o Sérgio fala que o jogo não deveria ser assim, ele queria reescrever o programa. Ele tem que ir pra votação pública. E se não fosse alguém com o chapéu, ele não iria porque é amigo da casa inteira", justificou.

Alfredo, vencedor da Prova de Fogo, abriu o Lampião, ficou com o Poder da Chama Amarela e entregou a Chama Vermelha para Eduarda. O pergaminho determinava que o voto do empresário teria peso dois, assim como os votos que ele recebesse, embora estivesse imune pela Herança do Eliminado.

Fran foi o alvo da maioria da casa e recebeu cinco indicações, mas com o voto dobrado de Alfredo, ela totalizou sete. A influenciadora puxou Renata da baia para o terceiro banco. Em seguida, o Poder da Chama Vermelha permitiu que Eduarda iniciasse o Resta Um. Thaíde sobrou e ocupou a última vaga na berlinda. O rapper vetou Sergio da Prova do Fazendeiro.