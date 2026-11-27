Angélica recebeu mensagem de áudio de Luciano Huck - Reprodução/ GNT

Angélica recebeu mensagem de áudio de Luciano HuckReprodução/ GNT

Publicado 27/11/2026 07:48 | Atualizado 27/11/2026 07:50

Angélica foi surpreendida no último episódio da segunda temporada do programa "Angélica Ao Vivo", exibido pelo GNT na noite de quinta-feira (26). Dias antes de completar 53 anos, a apresentadora recebeu uma homenagem em áudio do marido, Luciano Huck.

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"Vida, parabéns. Te assistindo aqui... que temporada maravilhosa, irretocável, que programa legal. Televisão do mais alto nível. [...] Segunda-feira é seu aniversário. Te amo tanto, cara! Tão bom ter você na minha vida, sou privilegiado por você ter me escolhido", disse ele.

Logo depois, a apresentadora recebeu a visita inesperada da filha caçula, Eva, e da cachorrinha da família, Gringa. André Marques surgiu com um bolo e velinhas, enquanto Aline Wirley cantou parabéns ao lado da banda da atração.

Angélica ganha surpresa de aniversário e se emociona #AngélicaAoVivo https://t.co/L54NOd9Tqn — Canal GNT (@canalgnt) November 27, 2026

Angélica fez uma postagem nas redes sociais para falar sobre a emoção do momento vivido no programa. "Teve final de temporada com a família presente de alguma forma no estúdio. O Luciano me surpreendeu com um áudio cheio de amor, e a Eva entrou trazendo a nossa companheirinha de quatro patas, Gringa! Eu chorei, claro! Encerro esta temporada feliz, emocionada e cheia de memórias maravilhosas que vou guardar para sempre!", escreveu.

Filha no teatro



No último fim de semana, Angélica e Luciano Huck assistiram à primeira apresentação de Eva no teatro com o musical "O Som da Música", montagem do clássico "A Noviça Rebelde". Os dois compartilharam registros da adolescente durante a performance de "Dó Ré Mi", uma das músicas do espetáculo.

"Sem dúvida, uma das maiores emoções da minha vida foi ver como a arte te preenche, te faz feliz e te permite ser tão você! Você dança, canta, atua… e faz tudo isso com o coração, com entrega, com amor! Que os deuses do teatro te abençoem e iluminem sempre o seu caminho! Eu estarei sempre aqui, sendo sua plateia mais apaixonada e emocionada! Viva a arte! Viva você, meu amor!", declarou a apresentadora.

O comandante do "Domingão com Huck" falou sobre o momento em família para acompanhar a nova etapa da filha caçula na atuação. "Sobre o nosso fim de semana... eu e Angélica mais orgulhosos impossível assistindo a estreia da Eva no musical 'O Som da Música'", disse.

Angélica e Huck também são pais de Joaquim, de 21 anos, e Benício, de 19. Os dois cursam, respectivamente, as faculdades de administração e engenharia de produção.