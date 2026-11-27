Angélica recebeu mensagem de áudio de Luciano HuckReprodução/ GNT
Angélica ganha surpresa de aniversário e se emociona #AngélicaAoVivo https://t.co/L54NOd9Tqn— Canal GNT (@canalgnt) November 27, 2026
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Angélica ganha surpresa às vésperas do aniversário
Apresentadora se emocionou com recado de Luciano Huck e aparição da filha no encerramento da temporada de atração no GNT
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