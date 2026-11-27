Dani Calabresa e jurados da nova temporada do ’Prêmio Multishow de Humor’Divulgação / Multishow
Dani retorna ao comando do programa com espontaneidade e repertório na comédia, conduzindo as interações com os participantes e apresentando as regras da competição. A apresentadora comenta a experiência de voltar ao projeto, os desafios de acompanhar novos talentos e a diversidade de estilos que encontra entre os competidores.
O júri reúne profissionais com diferentes experiências na comédia e no audiovisual. Flávia Reis é atriz e comediante, com trajetória marcada por trabalhos no humor. Ed Gama é humorista e se destaca pelas imitações e pela criação de personagens. Suzy Brasil, personagem criada por Marcello Souza, é uma drag queen conhecida pelo humor afiado e pela mistura de comédia e palhaçaria. Já Pedro Antonio é diretor de cinema e TV, com experiência na criação e direção de produções humorísticas.
Os 12 participantes da segunda temporada são Dacota Monteiro, Hyan Grylls, Juju dos Teclados, Julio Paulucci, Laura Paiva, Linnyke Alves, Matheus Mad, Niny Magalhães, Son Nats, Tatá Mendonça, Vini Maga e Vini Santos. O grupo reúne diferentes vertentes da comédia, com artistas ligados ao stand-up, à criação de personagens, à comédia musical e à produção de vídeos de humor para as redes sociais.
A temporada também conta com participações especiais de nomes como Whindersson Nunes, Gabriel Louchard, Diogo Defante, Pedroca Monteiro, Luciana Paes e Rafa Chalub. O programa será exibido de segunda a sexta no Multishow. Além disso, estará disponível no Globoplay, com o primeiro episódio disponível para não assinantes.
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