Dani Calabresa e jurados da nova temporada do ’Prêmio Multishow de Humor’ - Divulgação / Multishow

Dani Calabresa e jurados da nova temporada do ’Prêmio Multishow de Humor’Divulgação / Multishow

Publicado 27/11/2026 17:11

A nova temporada do " Prêmio Multishow de Humor " estreia nesta segunda-feira (30), às 22h30, sob comando de Dani Calabresa e 12 comediantes na disputa. A competição reúne artistas com diferentes trajetórias, que mostram seu trabalho diante de uma plateia e são avaliados pelo público presente e por um júri formado pela atriz Flávia Reis, pelo humorista Ed Gama, pela drag queen Suzy Brasil e pelo diretor de cinema e TV Pedro Antonio.

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Dani retorna ao comando do programa com espontaneidade e repertório na comédia, conduzindo as interações com os participantes e apresentando as regras da competição. A apresentadora comenta a experiência de voltar ao projeto, os desafios de acompanhar novos talentos e a diversidade de estilos que encontra entre os competidores. Dani retorna ao comando do programa com espontaneidade e repertório na comédia, conduzindo as interações com os participantes e apresentando as regras da competição. A apresentadora comenta a experiência de voltar ao projeto, os desafios de acompanhar novos talentos e a diversidade de estilos que encontra entre os competidores.

"Apresentar o 'Prêmio Multishow de Humor' é uma alegria!!! É muito especial ver tantos comediantes talentosos mostrando sua criatividade, versatilidade e diferentes formas de fazer rir. É um programa para reunir a família, dar boas gargalhadas e torcer pelo seu comediante preferido. Isso se você conseguir escolher um só, porque eu mesma tenho dificuldade", disse a humorista, aos risos.

"Sempre saio dessa experiência mais inspirada, transformada e com dor na bochecha de tanto rir! Estou muito feliz com a chegada da nova temporada, que estreia dia 30 de novembro. E já podemos começar a fazer campanha pela próxima, né? Não custa nada ser uma apresentadora emocionada e ligeiramente ansiosa", complementou Calabresa.



O júri reúne profissionais com diferentes experiências na comédia e no audiovisual. Flávia Reis é atriz e comediante, com trajetória marcada por trabalhos no humor. Ed Gama é humorista e se destaca pelas imitações e pela criação de personagens. Suzy Brasil, personagem criada por Marcello Souza, é uma drag queen conhecida pelo humor afiado e pela mistura de comédia e palhaçaria. Já Pedro Antonio é diretor de cinema e TV, com experiência na criação e direção de produções humorísticas.



Os 12 participantes da segunda temporada são Dacota Monteiro, Hyan Grylls, Juju dos Teclados, Julio Paulucci, Laura Paiva, Linnyke Alves, Matheus Mad, Niny Magalhães, Son Nats, Tatá Mendonça, Vini Maga e Vini Santos. O grupo reúne diferentes vertentes da comédia, com artistas ligados ao stand-up, à criação de personagens, à comédia musical e à produção de vídeos de humor para as redes sociais.



A temporada também conta com participações especiais de nomes como Whindersson Nunes, Gabriel Louchard, Diogo Defante, Pedroca Monteiro, Luciana Paes e Rafa Chalub. O programa será exibido de segunda a sexta no Multishow. Além disso, estará disponível no Globoplay, com o primeiro episódio disponível para não assinantes.

