Cara de Sapato é o novo líder do BBB 23 - (Foto: Divulgação/PFL)

Publicado 27/01/2023 06:43 | Atualizado 27/01/2023 06:55

Marilia ao ser eliminada do BBB 23 Foto divulgação

A noite desta quinta-feira (26), foi reveladora no BBB 23. Além de acontecer a primeira eliminação da temporada com a saída de Marília e a volta de Fred Nicácio para o jogo, a prova do líder deixou alguns brothers preocupados com a vitória de Cara de Sapato.Tudo isso, por que o lutador acabou se estranhando com os ex-aliados de seu quarto, logo depois de discutir com Ricardo, por causa de um fio dental usado que foi deixado em cima da pia do banheiro. Cara de Sapato não gostou da brincadeira dos outros colegas, que ao perceberem a irritação do lutador, resolveram pregar uma peça e encheram a pia com várias fitas de fio dental, ele se irritou com alguns brothers, como Ricardo e MC Guimê. Após descobrir que se tratava de uma pegadinha, descontou em Amanda, sua parceira de jogo, por não ter contado a ele antes sobre a brincadeira dos participantes.