Solange Gomes e Monique Evans - Reprodução Internety

Solange Gomes e Monique EvansReprodução Internety

Publicado 28/01/2023 14:01

Solange Gomes compareceu a 42° DP, na Zona Oeste do Rio, acompanhada de seu advogado Adão / Agnews

usou os seu stóries do Instagram, na manhã deste sábado, para rebater a apresentadora Monique Evans, que esteve na 42ª Delegacia Policial, no Recreio dos Bandeirantes, na última sexta-feira (27), para prestar esclarecimentos em uma denúncia, feita pela campeã do reality Ilha Record.Ao sair do distrito policial, a apresentadora concedeu uma entrevista para o programa, dae relembrou a briga entre as duas que culminou na denúncia. Na conversa, Monique alegou que Solange gosta de confusão, e que estaria fazendo tudo isso por mídia.