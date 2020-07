Rio - O livro "O Pequeno Yogue", escrito pela professora de yoga Débora Molon e publicado pelo Grupo Editorial Edipro, será lançado através de uma live nesta quarta-feira, às 20h, no Instagram da livraria Grafipel.

O Pequeno Yogue apresenta de forma criativa e ilustrada a milenar filosofia do yoga para o público infantil. A divertida narrativa e o simpático personagem, Pequeno Yogue, ensinam 13 posturas do yoga que podem ser praticadas por qualquer criança.

O lançamento online contará com um bate-papo exclusivo com a autora, que vai falar sobre os benefícios da prática do yoga logo na primeira infância e como ela ajuda divertir os pequenos e a mantê-los calmos e saudáveis.