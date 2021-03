Projeto 'Narrativas Fluminenses' promove maratona com 54 contadores de histórias Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 19:14

Rio - O “Maratona Rio das Mil e Uma Histórias: narrativas fluminenses”, acontece em todos os sábados do mês de março e conta com a participação de 54 contadores de histórias do Rio, amadores e profissionais, em vídeos de até 15 minutos.

O repertório é recheado de histórias populares dos Irmãos Grimm, histórias africanas, mitologia indígena brasileira e contos das Mil e Uma Noites, versões criadas pelos próprios narradores como “Rumpelstilskin da Paraíba”, além de clássicos conhecidos como “Ali babá e os 40 ladrões” e muito mais. O evento também conta com o seminário “Contadores de Histórias: arte, política e fomento”. Toda a programação será gratuita e transmitida pelo canal do YouTube “Narrativas Fluminenses”.

O projeto “Narrativas Fluminenses” visa oferecer um acolhimento virtual nesse momento de pandemia. “Na Maratona, temos a presença de contadores de histórias de todo o estado: professores, cantores, atores, arte-terapeutas, integrantes de coletivos negros e uma ativista trans. É uma rede colaborativa que vem se fortalecendo, desde 2017, e é muito importante como construção coletiva de representatividade e reconhecimento”, analisa Daniele Ramalho, atriz e criadora do projeto.

PROGRAMAÇÃO

DIA 13 DE MARÇO



LIVE- ROGÉRIO ANDRADE BARBOSA



Convidados do dia: Júlia Grilo e Warley Goulart



1- Daniele Ramalho – A grande e a pequena pedra



2- Mitat Marques- A filha do pescador



3- Fábio Simões- A história do instrumento Goje



4- Gizele Santos – Noli/ Fujona



5- Iara Lima- A lenda do Uruaru e A onça e o coelho



6- Nívea Santana- Girassol, a lenda da cabocla Jurema



7- Warley Goulart- Como o coelho venceu a baleia e o elefante ao mesmo tempo



8- Júlia Grillo- - O segredo do escultor / O rabino e o arqueiro / A rosa verdadeira



9- Fátima Café- O príncipe lagartão



10- Lucia Moraes- A origem do mundo, mito Guarani



11- Carine Haziel- O espelho mágico



12- Gabriel Sant’Anna- A mãe de São Pedro



13- Pamela Cristina - Contos de Oyá



DIA 20 DE MARÇO



LIVE- AUGUSTO PESSÔA



Convidados do dia: Eliza Morenno e Sílvia Castro



1- José Mauro Brant- O moço que soltou um pum



2- Eliza Morenno- Buda e o mendigo



3- Silvia Castro- O melhor contador de histórias do mundo



4- Marcela Carvalho- Flor no cabelo



5- Emiliana Moraes- A história de Carumbé



6- Cláudia Gonçalves- O burro e o macaco



7- Álvaro Ottoni- O peixe que não sabia nadar



8- Tatiana Henrique- “Como Olokun se tornou a senhora dos cauris”



9- Rita Gama- Ali Babá e os 40 ladrões



10- Chay Torres- Aventuras de Macunaíma



11- Ana Rosa- História do seu Vavá



12- Glauter Barros- Sapo com medo d’água



13- Márcia Pimentel- O rato do campo e o rato da cidade



14- Simone André- A filha da sorte



DIA 27 DE MARÇO



LIVE DE ABERTURA- JOSÉ MAURO BRANT



Convidados do dia: Bia Bedran e Rosana Réategui



1- Augusto Pessôa- A flor do tempo



2- Bia Bedran- Pé- pá- pó e A Sopa de Pedras



3- Rosana Réategui- Mama Rahiguana e a origem dos alimentos



4- Gabriela Ribas- Mão de Luva



5- Tom Pires- Couro de Piolho



6- Maria Clara Cavalcanti- O príncipe serpente



7 - Graça Morenah- O macaco e o barbeiro



8 - Eliana Ribeiro- Oxum leva oferendas para o Orun



9 - Raquel Ferreira- Durga, a deusa mitológica védica



10 - Ilana Pogrebinschi- Os três conselhos



11 - Macedo Griô- Ayó



12- Paulinha Cavalcante- Iara, a Mãe D’água



13- Ana Nogueira- O Macaco comia banana