III Feira do Livro da Unesp acontece a partir desta segunda-feira e vai até o dia 11 de abril

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 09:43

Rio - A III Feira do Livro da Unesp começa nesta segunda-feira e vai até o dia 11 de abril. O evento conta com a participação de mais de 200 editoras e selos editoriais oferecendo milhares de títulos com, no mínimo, 50% de desconto. Devido à pandemia de Covid-19, esta edição será totalmente digital.

Empresas como Companhia das Letras, Record, Autêntica, Summus e Saravia, além dezenas de editoras infantis, juvenis, de HQs, acadêmicas e de outros gêneros, já confirmaram sua presença. A III Feira do Livro da Unesp é realizada por meio do site www.feiradolivrodaunesp.com.br, que concentra a lista de selos participantes, cujo compromisso para presença neste evento foi o oferecimento de, no mínimo, 50% de desconto sobre o preço de capa. As vendas serão realizadas nos sites de cada uma das editoras integrantes.

Como forma de manter a iniciativa da edição anterior, o Cardápio Cultural, com bate-papos, debates e exibições permanentes propostos pelas editoras com grandes autores, foi mantido e reformulado, passando, também, ao formato digital. Nesta segunda-feira, 5 de abril, às 11h, ocorre a abertura oficial, com o reitor da Unesp, Pasqual Barretti, o diretor-presidente da Fundação Editora Unesp, Jézio Gutierre, e o historiador inglês Peter Burke.

SERVIÇO – III Feira do Livro da Unesp – Virtual

Quando: De 5 de abril, às 9h, até 11 de abril, às 23h59

Onde: www.feiradolivrodaunesp.com.br

Desconto: Mínimo de 50% sobre o valor de capa