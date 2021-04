J. K. Rowling Divulgação

Rio - O novo livro infantil de J.K. Rowling, "The Christmas Pig" (ainda sem título em português), vai ser lançado no Brasil em outubro pela editora Rocco. O lançamento está previsto para o dia 12. A obra será publicada simultaneamente no Reino Unido, na Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Índia pelo Hachette Children’s Group. Nos Estados Unidos e no Canadá pela Scholastic e em mais de 20 traduções por editoras do mundo todo.

"The Christmas Pig" é uma aventura comovente e dinâmica sobre o amor de um menino por seu brinquedo preferido e a que extremos ele chega para encontrá-lo. É uma história independente, sem relação com nenhuma obra anterior de J.K. Rowling, que também é a autora de "Harry Potter", "O Ickabog" e dos livros da série do detetive Cormoran Strike, entre outros.



"The Christmas Pig" é o primeiro romance infantil de J.K. Rowling desde "Harry Potter" e sucede seu retorno à publicação para crianças com a fábula do ano passado, "O Ickabog", publicado em série e gratuitamente para crianças em quarentena e editado em seguida com todos os direitos autorais doados ao fundo filantrópico Volant, para ajudar grupos vulneráveis afetados pela pandemia de Covid-19.