Aventuras Maternas: O astral das crianças

Rio - Consultas sobre astrologia sempre aumentam no fim do ano. Cor da roupa, previsões sobre como ter novos 365 dias melhores do que os passados, informações sobre o futuro são motivo de curiosidade para muitos adultos. Mas e as criancas? Será que a astrologia pode ajudar também? Yara Vieira, do Astrocentro, fez algumas revelações para 2020 com exclusividade para a coluna. "Previsões dos signos para os pequenos podem ajudar e dar um direcionamento a mais nessa fase", comenta.

Áries: O ano novo promete trazer novidades cheias de energia para os pequenos arianos. Com o Planeta Regente Sol, o resultado é um alto grau de energia, imaginação e força para as crianças.

Touro: Determinação é um dos traços dos pequenos taurinos. Influenciado por Capricórnio, o ano fortalecerá os que possuem signo solar terrestre. Procure incentivar a paciência no comportamento da criança.

Gêmeos: Para todos os signos, o Sol será o Planeta Regente. E para as crianças geminianas, será o momento que elas iniciarão o desenvolvimento da inteligência, principalmente com o poder da fala. Por isso, incentivem isso ao longo do ano.

Câncer: A energia de 2020 estará em Capricórnio. Isso terá influência em todos os cancerianos, não importa a idade, deixando as crianças bem reflexivas.

Leão: Para os pequenos leoninos, o ano virá para ajudar que brilhem mais ainda com suas personalidades. A dica para os pais é que estimulem esse crescimento, propondo conversas que enalteçam essas crianças.

Virgem: Para crianças virginianas, muitos cuidados. Em 2020, a saúde deve ser prioridade. Uma ótima dica é a prática de exercícios físicos, que está diretamente ligada a um organismo saudável.

Libra: O Sol vai plantar a sementinha do amor nos corações dessas crianças. Isso significa que será uma ótima oportunidade para incentivar o convívio social.

Escorpião: Os signos de água também serão muito bem influenciados pelo Sol. E as crianças terão uma grande alta no comportamento social. Em 2020, os pequenos vão querer sair e fazer mais coisas. E será preciso ter paciência e dosar a liberdade.

Sagitário: Em 2020, as crianças sagitarianas vão questionar mais. Mas não se preocupe, pois é um sinal de avanço e progresso no desenvolvimento.

Capricórnio: As conjunções que vão acontecer ao longo do ano vão elevar a energia das crianças capricornianas.

Aquário: As crianças de aquário, normalmente, são muito sonhadoras por liberdade e autonomia. E em 2020, isso poderá trazer alguns sofrimentos. A energia solar estará presente, mas o posicionamento do planeta será de signos terrestres.

Peixes: Planejamento e conhecimento serão palavras-chave em 2020 para crianças piscianas. O ano será recheado de foco e evolução.