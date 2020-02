Digital influencer Priscila Miguel lista cinco produtos que toda mulher deve ter

Rio - A digital influencer Priscila Miguel viaja o mundo buscando os melhores cosméticos e procedimentos estéticos para mostrar para suas seguidoras em seu projeto #ParadaDeBeleza, montando uma coleção incrível com os melhores produtos para todos os bolsos, com o objetivo de incentivar o amor próprio em cada mulher.

Apesar de ter uma coleção com mais de 200 produtos de beleza, ela garante que com apenas 5 ítens, qualquer pessoa pode alcançar o melhor do cuidado com a pele. "O primeiro de tudo é ir a um bom dermatologista para saber o que sua pele realmente precisa", ressalta. Só então deve-se partir para a lista a seguir:



• Sabonete facial



Um bom sabonete facial garante que a pele fique livre das impurezas absorvidas ao longo do dia, trazendo controle de oleosidade para quem tem tal característica e prevenindo o aparecimento de cravos e espinhas. Além disso, deixa a pele preparada para receber qualquer outro produto.



• Tônico



O tônico facial tem como objetivo reestabelecer o ph da pele, alterado tanto ao longo do dia quanto pelo próprio sabonete. Desobstrui os poros e continua a preparação para facilitar a penetração de outros cremes de tratamento.



• Creme para a área dos olhos



A pele ao redor dos olhos é mais fina e delicada, e por isso precisa de atenção especial. A área perde facilmente a hidratação, sentindo mais os sinais do tempo. Além disso, um bom creme pode auxiliar na prevenção do aparecimento de olheiras.



• Hidratante



Das oleosas às mais secas, toda pele precisa de hidratação. Para isso, é necessário escolher o creme hidratante correto, indicado pelo dermatologista. O produto apropriado para cada tipo de pele previne os sinais do tempo, devolve o viço da pele, ajuda a fixar a maquiagem no dia a dia e entre outros efeitos para deixar a pele incrível. É importante que seja um hidratante específico para essa área.



• Protetor Solar



Por último, mas o mais importante, o protetor solar é essencial mesmo em dias nublados. Até mesmo em dias que serão passados em ambientes fechados, a pele sofre os efeitos das luzes artificiais, potencializando melasmas ou até trazendo consequências mais graves. Por isso, um protetor com alto fator de proteção é essencial.