Claudia Leitte sai hoje, pela primeira vez, com seu trio elétrico no Carnaval de rua do Rio, e defende empoderamento feminino: "Cada mulher decide o que fazer com a sua vida", diz

Além da experiência, Claudinha faz questão de dizer que valoriza o aprendizado adquirido no convívio com os participantes. “É sempre incrível. Eu amo as crianças então é sempre especial essa conexão com elas no ‘The Voice’. Eles são incríveis. É sempre uma troca maravilhosa entre a gente, sempre temos a ensinar e também a aprender”, destaca.

Claudia Leitte - Reprodução



Mãezona















A harmonia em casa, inclusive, é percebida por Claudia pela boa relação dos irmãos com a mais nova integrante da família. “Eles se dão todos muito bem, são carinhosos e amam brincar com a irmãzinha”, se derrete. “Minha rotina não muda muito, faço muita música, show e subo no trio. Além disso também somos muito unidos lá em casa”, conta. “Subir no trio sempre me dá frio na barriga. Cada vez é como se fosse a primeira. Eu amo isso”, revela Claudia que confessa que seu cotidiano não foi tão alterado com a chegada da caçula. Mamãe de terceira viagem - Claudia e o marido Márcio Pedreira, são pais de Davi, 11 anos, de Rafael de 7 anos, e Bela de cinco meses-, a cantora se acostumou a estar no trio elétrico tanto grávida quanto com bebês em casa e, dessa vez, continua sem ver problemas em voltar ao “batente”.

No ar na TV, como técnica do ‘The Voice Kids’, Claudinha fala com carinho da quarta temporada do reality. “Cada edição é única e essa está sendo ainda mais especial. As crianças são muito talentosas, cheias de atitudes e sonhos. É sempre uma experiência maravilhosa”, fala a cantora toda orgulhosa dos pequenos.