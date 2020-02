Maria Beltrão fala da expectativa para o Oscar

Hoje à noite, após o jogo Argentina x Brasil, o documentário brasileiro 'Democracia em Vertigem' concorre na categoria 'Melhor Documentário' na 92ª edição do Oscar, no Teatro Dolby, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. No Brasil, Maria Beltrão vai para a 15ª transmissão da festa do cinema na Globo. Desde 2006, ela só ficou de fora uma vez (2017), por estar de licença médica. "Eu já vi cerca de 40 filmes. Temos interpretações incríveis, temas bem atuais. Será uma cerimônia linda, como sempre. Desde pequena sou apaixonada pelo Oscar. Então, ancorar esta festa para mim é a realização de um sonho mesmo", comemora a jornalista, que comanda o 'Estúdio I', na GloboNews.

Pelo terceiro ano consecutivo, Maria estará acompanhada de Dira Paes e Artur Xexéo. "Eu olho para o Xexéo e já sei o que ele está pensando. A Dira é uma luz, tem muito carisma e um conhecimento enorme de cinema", derrete-se a apresentadora. "Outra atração é a Anna Vianna, que faz uma tradução impecável. Essas transmissões geram uma grande responsabilidade. Quando você está acostumada com os companheiros que estarão ao seu lado já é meio caminho andado para dar certo", acrescenta.

Quando o assunto é preparação, a carioca de 48 anos diz que o primeiro passo é tentar ver a maior quantidade possível de filmes. Em seguida, vem a pesquisa, tentar descobrir curiosidades de cada uma das categorias.

"Eu tenho curiosidade para os indicados de todos os tipos de categoria. Isso dá um trabalho incrível, pois como não sei quem vai ganhar, tenho que procurar de todos. É um trabalho que as pessoas não têm ideia. Quem assistir a nossa transmissão vai ter muita informação", promete, aos risos.