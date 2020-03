Anitta inicia sistema de aulas online em seu Instagram

De quarentena por causa da pandemia do coronavírus, Anita decidiu deixar o lado empresária falar mais alto e resolver criar uma surpresa para os fãs - que já teve seu início na semana passada. Em lives no em seu Instagram oficial (@anitta) a funkeira está oferecendo aulas com profissionais dos mais diversos setores, de graça, com a participação dela.



A ideia é ajudar profissionais que irão perder dinheiro com o isolamento por causa do Covid-19. Ao longo das semanas, Anitta vai trazer mais aulas e variar os temas (as novidades podem ser acompanhadas por intermédio do Instagram e do Twitter, ambos @anitta). Hoje, tem o personal trainer John Cleisson às 10h, aula de culinária com a chef Tatiana Alvarenga às 11h30 e mais aula de francês com o professor Audrey Neau às 18h.



"A ideia surgiu com o ócio da quarentena. Pensei de que forma eu poderia usar meu tempo, engajamento social e ajudar alguém ao mesmo tempo. Pensei nos profissionais autônomos, porque eles serão os primeiros a sofrer com a recessão econômica. Pensei em gerar visibilidade para a classe e também para que alguns profissionais pudessem compartilhar conhecimento", contou Anitta para O DIA. Ela vem cuidando de si própria durante a quarentena. "Estou isolada e tomando todas as medidas necessárias. Como vem sendo propagado na mídia", completou.



Fãs



Os fãs da cantora curtiram muito o sistema, já que Anitta é mostrada numa tela à parte, junto com o professor, aprendendo também online. "E essa aula maravilhosa de francês com a @Anitta? Gente, to no chão", disse uma fã no Twitter. Na mesma rede, uma admiradora também falou: "A aula de francês foi demais, além de aprender, melhorou muito a vibe aqui de casa. Obrigada". No Instagram, fãs ilustres de Anitta se manifestaram. Maiara, da dupla com Maraísa, disse que ia fazer a aula. A comentarista da CNN Gabriela Priolli disse: "Você não existe!". Nicole Bahls também prometeu acompanhar as lições.



Quer dar aula?



A cantora divulgou no seu Instagram que os profissionais interessados podem procurá-la para agendar suas aulas e oferecer seus serviços. "Você, trabalhador autônomo no Brasil que gostaria de divulgar seu trabalho online é só entrar em contato com @qgdaanitta e agendar nossa aula ao vivo nos stories pra toda a nossa audiência", escreveu a cantora.



Shows online?



Vários artistas agendaram apresentações e participações em festivais online nos últimos dias, como uma maneira de continuarem trabalhando e mantendo contato com seus fãs. Anitta ainda não pensou no assunto.



"Por agora tem os clipes, tem as músicas. Acho que posso pensar nisso depois. Também ainda não parei pra compor. Estou descansando um pouco", conta ela, que vem aproveitando para pesquisar coisas novas no período de quarentena. "Assisti a algumas séries. Pesquisei algumas coisas de trabalho e sobre o mercado. Dormi muito", diz, rindo.