Protagonizada por mulheres, 'Ocupação Ovárias' vai reunir mais de 400 artistas em edição online

Rio - A quinta edição de Ovárias contempla 100 projetos de vários estados do Brasil e acontecerá entre esta sexta-feira e domingo, em todas as redes sociais e plataformas digitais da ocupação e de parceiros - Instagram, Facebook, Youtube, Zoom e Vimeo.

A programação vai contar com 12 cenas curtas de teatro, 17 performances, 22 exposições, 4 espetáculos de dança, 5 pocket shows, 36 curtas metragens e 4 rodas de bate papo em três dias.



Indicada ao prêmio Shell de Teatro 2019 na categoria Inovação por fomentar o protagonismo estético-político das mulheres na cena carioca, Ovárias é uma ocupação artística e cultural de mulheres, feita por mulheres. “Com nossas vozes, olhares e corpos, voltada para o atravessamento, troca, reflexão e aprofundamento sobre o ser mulher no séc XXI” explica a Aline Mohamad, uma das idealizadoras da ocupação.



“Acreditamos que a arte é, e tem sido fundamental em tempos de isolamento social e sabemos o quão potente é a reunião de mulheres. Por isso, em virtude do cenário mundial de pandemia do Coronavírus ela acontecerá de forma virtual, com uma programação intensa nos três dias de Ocupação, produzindo um vasto conteúdo artístico e com o conceito de produção de memória online” diz Nina Costa, que também integra o time de idealizadoras do projeto.



Dessa vez contemplando grande parte do país, a troca terá as mulheres de fora tradicional eixo Rio de Janeiro e São Paulo, quebrando a hegemonia existente. O objetivo é dar voz à essas mulheres tão diferentes em um espaço onde o tema é livre e o assunto não será restrito ao universo delas.

A ocupação tem como objetivo dar liberdade à mulher de se expressar e manifestar sobre o que quiser, quebrando barreiras e paradigmas, apresentando um novo formato de livre coletivo artístico de mulheres. O espaço é dedicado a elas e o protagonismo está nas suas histórias, nas suas pesquisas artísticas e em seus discursos.