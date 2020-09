Encerramento das gravações

A parceria Record-Casablanca marcou para o próximo dia 12, sábado que vem, o encerramento de gravações da novela 'Amor Sem Igual', estrelada por Day Mesquita. Serão 42 capítulos no total. Por causa da pandemia do novo coronavírus e da paralisação imposta, foi necessário replanejar toda a sua produção. Desde 10 de agosto, data da retomada, equipe e elenco precisaram se adequar ao novo protocolo de segurança, que incluiu uso de máscaras de proteção, higienização das mãos e distanciamento social. Na entrada dos estúdios foram disponibilizados totens com álcool em gel 70% e tapetes sanitizantes como forma de prevenção ao coronavírus. Também como parte desse conjunto de cuidados, está sendo frequente a higienização e desinfecção de pontos estratégicos, como maçanetas e móveis em geral.

Vilão das nove

Um dos principais nomes de 'Amor de Mãe', Irandhir Santos, intérprete de Álvaro, começou a gravar a segunda e última temporada da novela. Irandhir é cotado para a série 'Um Defeito de Cor', de Maria Camargo, com direção de José Luiz Villamarim.

Tirou da frente

Prestes a voltar ao ar na edição especial de 'Sob Pressão', Marjorie Estiano tem dito que não pensa mais em trabalhar com música. Confessa que a carreira de atriz não deixa sobrar tempo para mais nada.

Foto anitta

Segundo fontes da Globo, Anitta nunca foi cogitada para o júri do 'The Voice Brasil'. Na verdade, os muitos fãs da cantora é que torciam por sua presença no grupo de técnicos do programa.

baterebate

Marcelo Serrado começou a se preparar para a novela 'Cara & Coragem', na fila das 19h da Globo. Com agenda lotada nos palcos e na TV, Serrado fará ainda a nova temporada da 'Escolinha' e uma nova série da Globoplay, que negocia participação. Para concluir, depois de 'Jugar con Fuego', versão de 'Amores Roubados', Serrado recebeu convite para uma outra produção internacional e já está aprimorando o espanhol.

Na Globo-SP, nenhuma movimentação indicando a volta do 'Conversa com Bial' aos estúdios. Ele segue no formato de teleconferência.

C'est fini

Nada como um 'BBB' para dar uma turbinada no número de seguidores. Desconhecida do grande público até a entrada no programa, Rafa Kalimann já atingiu a marca de 17 milhões no Instagram. Número que deve disparar um pouco mais, quando ela for confirmada no elenco da novela 'Verdades Secretas 2'.