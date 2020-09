"Foi ali que entendi o que é ser atriz", conta Carol Dieckmann sobre 'Laços de Família'

Rio - Vinte anos depois, um dos momentos mais marcantes da teledramaturgia brasileira continua sendo a cena de 'Laços de Família' em que Carolina Dieckmann raspa o cabelo. Prestes a reestrear com a trama, que volta a ser exibida amanhã no 'Vale a Pena Ver de Novo', da Globo, Carol conta que a famosa sequência não fazia parte da novela. O momento em que Camila, sua personagem, perdia o cabelo foi escrito de forma bem mais sutil.

"A cena mais marcante com certeza é a que ela raspa a cabeça. Foi a cena que veio logo depois da cena original, que também é muito marcante, quando cortaram o meu cabelo por dentro para parecer que eu estava perdendo cabelo. Essas duas cenas foram um rito de passagem. Foi quando a personagem entrou de uma maneira física em mim, ali eu encontrei fisicamente com a Camila. Acho que todo mundo que vê a cena identifica que tem ali um encontro físico da personagem com a atriz", destaca a artista, hoje com 41 anos, que só tem boas recordações da trama.

Camila (Carolina Dieckmann) raspando a cabeça - Roberto Steinberger/TV Globo

Boas memórias

"É uma novela que me traz diversas lembranças fortes, de um momento em que eu estava escolhendo essa profissão. Embora já tivesse feito alguns trabalhos como atriz, eu tinha acabado de ter o meu primeiro filho, estava cheia de dúvidas e questionamentos, tentando entender o que eu ia querer fazer dali em diante, e 'Laços de Família' veio como um chamado para eu realmente me reconectar com a profissão de uma maneira muito forte. E para mim foi definitivo. Foi ali que eu entendi o que é ser uma atriz", revela Carol, que destaca também a parceria com o casal protagonista.

"Minha relação com a Vera (Fischer) e o Giane (Reynaldo Gianecchini) era muito incrível. Com o Giane porque ele estava fazendo a primeira novela e tudo era novidade, e ele estava muito entregue e comprometido com tudo, era muito estudioso, e a Vera aquela atriz exuberante, linda e generosa demais. Tive uma troca muito intensa com os dois", diz.

Triângulo polêmico

Dando vida a uma filha que rouba o namorado da mãe, Carol lembra da reação do público à personagem. "O começo da novela para mim foi muito impactante. As pessoas logo começaram a me odiar, e a internet estava ganhando muita força naquela época. Existiam sites de pessoas dizendo que odiavam a Camila e, nas ruas, brigavam comigo. Isso foi muito forte e depois que a Camila ficou doente foi ainda mais forte por um outro lado. As pessoas olhavam para mim e me abraçavam, choravam, ainda mais quando fiquei careca. Elas vinham falar de pessoas da família que estavam com câncer. A troca nessa novela foi a mais intensa de todas as novelas que eu fiz", destaca a atriz, que também se apaixonou pela personagem.

"A Camila entra em um embate muito forte com a mãe por ter se apaixonado pelo namorado dela e tenta dar conta daquilo tudo, e depois vem a doença, que passa a ser a protagonista da vida dela. O que mais me atraiu na Camila foi essa dualidade de ser uma menina com tantos conflitos, aparentemente frágil, e que vai encontrando uma força interior enorme para enfrentar sua dor", conta.

Vida na pandemia

Mãe de dois filhos, Davi, de 21 anos, e José, de 13, Camila tem passado o período de pandemia e isolamento social nos Estados Unidos, onde mora. "É o primeiro momento desde que comecei a passar algumas temporadas nos Estados Unidos que eu não sinto que estou fora do Brasil. Sigo firme no isolamento, então, não faz muita diferença onde estou. Estou em casa como todo mundo que pode estar e sinto que o grande aprendizado é reaprender a viver sob novas condições. E isso vai desde as coisas mais simples, como colocar uma máscara, lavar as mãos, até a entender as necessidades reais que a gente tem. Quais são os desejos que temos e como isso tudo precisa ser modificado e aprimorado. Acho que o grande aprendizado é adaptar-se a uma realidade que talvez não seja tão passageira na humanidade. Estamos todos aprendendo muita coisa com tudo isso", defende.